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Вкладки Edge Sleeping Tab сообщают об экономии системных ресурсов в спящем режиме

23 июля 2021, 14:17




Компания Microsoft ведет разработку механизма «спящих вкладок» в браузере Edge (Edge Sleeping Tab). По оценкам разработчика, этот механизм имеет большие перспективы. Он позволяет значительно повысить эффективность использования программ, а также снизить расход системных ресурсов компьютера. Это особенно важно при использовании мобильных систем.

Механизм «спящих вкладок» выстраивается на платформе «замораживания», существующей в движке Chromium. В этом режиме происходит приостановка таймеров сценариев обработки, привязанных к конкретным вкладкам браузера. В результате отключения обработки происходит минимизация использования системных ресурсов.

Вкладки Sleeping Tab браузера Edge сообщают об экономии системных ресурсов в спящем режиме


«Спящая» вкладка автоматически возобновляет свою работу при нажатии на нее в браузере. В этом состоит ее принципиальное отличие от «фоновых» (discarded) вкладок, обработка на которых полностью перезагружается перед возобновлением работы с ними.

Как заявляет Microsoft, использование «спящих» вкладок сокращает объем выполняемых с памятью операций на 26%, а объем операций процессора снижается на 29%. Это способствует экономии заряда батареи.

Инструмент «спящих» кладок уже появился в тестовой версии браузера Microsoft Edge Canary. Сохраненные ресурсы, показываемые в процентах, теперь отображаются рядом с изображением предварительного просмотра для вкладки. Отображаются показатели экономии ресурсов, пока вкладка находилась в спящем режиме.

Напомним, что версии Microsoft Edge Canary относятся к опытным разработкам. Они обновляются ежедневно и включают в себя все изменения, внесённые разработчиками в течении рабочего дня. Эти сборки собираются автоматически. Поэтому они часто нестабильны и содержат ошибки и недоделанные функции.

Вкладки Sleeping Tab браузера Edge сообщают об экономии системных ресурсов в спящем режиме


Помимо версии Microsoft Edge Canary, существуют более стабильные версии, находящиеся в разработке - Microsoft Edge Dev и Microsoft Edge Beta.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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