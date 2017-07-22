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Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона Samsung

23 июля 2021, 18:09




За несколько недель до официального запуска новой складной модели флагманского смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3 в сети появились интересные картинки, позволяющие по-новому иначе взглянуть на варианты конструкции складной модели.

Неизвестные ранее картинки были обнаружены в базе патентного ведомства Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO) специалистами издания LetsGoDigital.

Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона типа Samsung Galaxy Z Flip 3/4


На картинках показано необычное, концептуальное решение с вращающейся камерой, которая встраивается в шарнирный механизм, соединяющий две половинки складного смартфона.

Необычность решения заставила некоторых экспертов сразу высказать мнение, что оно не может относиться к предстоящей модели Samsung Galaxy Z Flip 3 и, возможно, относится уже к более отдаленной модели Galaxy Z Flip 4.

Модель описывается в патентных документах WIPO как телефон-раскладушка, аналогичный по размерам смартфонам серии Galaxy Z Flip. Одна половинка представляет собой складную часть дисплея, другая часть имеет немного больший размер и представляет собой крышку дисплея.

Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона типа Samsung Galaxy Z Flip 3/4


Согласно эскизам, шарнирная часть конструкции включает в себя двойную, вращающуюся камеру. Она имеет большие размеры, поэтому шарнирная часть выглядит слишком массивной. Такие блоки на существующих складных телефонах-раскладушках не встречаются.

Эксперты, оценивая эскизы, высказывают сомнения, что на них изображены конструкция, отправленная в серию. По их мнению, на картинках показан один из возможных вариантов, который рассматривался на этапе эскизного проектирования Galaxy Z Flip. Они аргументируют свое мнение тем, что у новой модели Galaxy Z Fold 3 наконец появится подэкранная камера, что избавляет от необходимости ее добавления в шарнирный механизм. Возможно, в патенте идет речь о какой-то новой, необычной камере. Но тогда она появится не ранее Galaxy Z Flip 4.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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