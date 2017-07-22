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Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах

26 июля 2021, 09:38




В сети появились рендеры нового смартфона из ожидаемой в скором будущем линейки Edge 20, в которую войдут смартфоны Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro. О них уже сообщалось ранее в связи с появлением результатов сертификации. Но их внешний вид, особенности дизайна и ключевые характеристики до сих пор оставались неизвестны. Анонс новой линейки должен состояться совсем скоро, в конце июля, поэтому появившиеся рендеры можно считать отражением реального дизайна одного из смартфонов - предположительно, базового Motorola Edge 20.

Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах


Судя по рендерам, Motorola Edge 20 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FULL HD+ (2400x1080 пикселей) с удлиненной пропорцией. Габаритные размеры - 169,1x75,5x8,9 мм. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Камера для селфи расположена в небольшом отверстии круглой формы по центру верхней части экрана.

Кнопки регулировки громкости и кнопка питания находятся с правой стороны - классическое место для их размещения. Там же расположен сканер отпечатков пальцев.

Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах


На тыльной стороне Edge 20 размещен блок из трех камер. Все объективы расположены вертикально, друг над другом. Их характеристики известны из слухов: основная камера с разрешением на 108 Мп и дополнительные камеры на 16 Мп и 8 Мп.

Аппаратную начинку невозможно распознать по рендерам, но, по слухам, в смартфоне задействован чипсет Qualcomm Snapdragon 778G с 6/8 Гбайт ОЗУ и 128/256 Гбайт основной памяти. Емкость батареи - 4000 мАч.

Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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