В сети появились рендеры нового смартфона из ожидаемой в скором будущем линейки Edge 20, в которую войдут смартфоны Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro. О них уже сообщалось ранее в связи с появлением результатов сертификации. Но их внешний вид, особенности дизайна и ключевые характеристики до сих пор оставались неизвестны. Анонс новой линейки должен состояться совсем скоро, в конце июля, поэтому появившиеся рендеры можно считать отражением реального дизайна одного из смартфонов - предположительно, базового Motorola Edge 20.
Судя по рендерам, Motorola Edge 20 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FULL HD+ (2400x1080 пикселей) с удлиненной пропорцией. Габаритные размеры - 169,1x75,5x8,9 мм. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Камера для селфи расположена в небольшом отверстии круглой формы по центру верхней части экрана.
Кнопки регулировки громкости и кнопка питания находятся с правой стороны - классическое место для их размещения. Там же расположен сканер отпечатков пальцев.
На тыльной стороне Edge 20 размещен блок из трех камер. Все объективы расположены вертикально, друг над другом. Их характеристики известны из слухов: основная камера с разрешением на 108 Мп и дополнительные камеры на 16 Мп и 8 Мп.
Аппаратную начинку невозможно распознать по рендерам, но, по слухам, в смартфоне задействован чипсет Qualcomm Snapdragon 778G с 6/8 Гбайт ОЗУ и 128/256 Гбайт основной памяти. Емкость батареи - 4000 мАч.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".