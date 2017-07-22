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OPPO запатентовала беспроводную зарядку в стиле Apple Magsafe

26 июля 2021, 10:50




Китайская компания OPPO оформила патентную заявку на базу для беспроводной зарядки. Это может указывать на проводимые компанией исследовательские работы по созданию собственного аналогичного решения.

OPPO запатентовала подставки для беспроводной зарядки, похожие на Apple Magsafe


В настоящее время на рынке представлены несколько брендированных решений быстрой проводной или беспроводной зарядки. Прежде всего, это Apple Magsafe Power Pack. Известно, что Realme также получила патент на похожее устройство под названием MagDart. Теперь на горизонте появилась компания Oppo, предлагаемое решение которой сильно похоже на продукты Apple и Realme.

OPPO запатентовала подставки для беспроводной зарядки, похожие на Apple Magsafe


Полной информации на запатентованное решение Oppo пока нет. Нет также и технического описания используемой архитектуры. Предполагается, что беспроводные зарядные устройства Oppo могут заряжать сразу несколько устройств, что само по себе является важным достоинством гаджетов.

OPPO запатентовала подставки для беспроводной зарядки, похожие на Apple Magsafe


Известно, что одновременная зарядка сразу нескольких устройств может быть проблемной в силу ряда причин. Прежде всего, такой режим работы от зарядного устройства требует от него не только необходимого уровня тока зарядки, но и соблюдения необходимого графика изменения тока зарядки на всем протяжении процесса. При одновременной зарядке нескольких устройств обеспечить требуемые условия удается не всегда. Неопределенность характеристик подключаемых устройств может приводить к тому, что у зарядного устройства не хватит мощности для обеспечения сверхбыстрой зарядки с нужными параметрами, заявленными в спецификации.

OPPO запатентовала подставки для беспроводной зарядки, похожие на Apple Magsafe


Одна из возможных проблем - одновременная зарядка нескольких смартфонов беспроводным методом может оказаться чрезмерно долгой по времени. Известно, что блок Apple MagSafe Power Pack способен обеспечить беспроводную зарядку мощностью не выше 15 Вт. Это намного ниже, чем у зарядных устройств Qi. В результате существующие решения для беспроводной зарядки смартфонов могут работать слишком медленно.

OPPO запатентовала подставки для беспроводной зарядки, похожие на Apple Magsafe


Для уже распространенных систем беспроводной зарядки Qi также известен ряд серьезных проблем. Эти зарядные устройства склонны к потере мощности при длительной зарядке, что часто является результатом их неправильной настройки.



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