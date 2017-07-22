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Epic Games обвинила Google и Apple в сговоре на рынке смартфонов с фальсификацией конкуренции

26 июля 2021, 15:00




Американская компания Epic Games, известный разработчик компьютерных игр, обвинила Google в антиконкурентной практике, которая в частности привела к удалению игры Fortnite из магазина Google Play. Epic Games известна в мире по игровым сериям Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite, а также как создатель игрового движка Unreal Engine.

Epic Games обвинила Google и Apple в сговоре на рынке смартфонов с фальсификацией конкуренции


Ранее THG.ru уже сообщал о судебном иске Epic Games против другой компании - Apple. Там Epic Games пытается опротестовать комиссионный сбор в размере от 15 до 30%, который Apple взимает с нее как с разработчика игры, получая, по мнению компании, гигантскую прибыль, несоразмерную ее вкладу. Новые доказательства и обвинения против Google подтверждают, по словам Epic Games, ее версию происходящего и расширяют ее.

В частности, Epic Games обвинила Google в тесном сотрудничестве с Apple. Как заявляют представители Epic Games, между этими двумя платформами нет реальной конкуренции. Со слов Epic Games, Google ежегодно выплачивает Apple суммы в размере от 8 до 12 миллиардов долларов, чтобы поисковый механизм Google предлагался пользователям платформы Apple как поисковая система по умолчанию. В результате, Google получает необоснованную прибыль, отмечают представители Epic Games.

«Тесные отношения между Google и Apple еще больше снижают стимулы Google к конкуренции, инновациям и инвестированию в распространение приложений, потому что Google получает выгоду от сотрудничества со своим конкурентом Apple». Отсутствие конкуренции проявляется прежде всего на уровне операционной системы смартфонов. Google не приходится «тратить больше ресурсов на привлечение пользователей с iOS на Android».

В результате получается, что Google не оказывает конкурентного давления на Apple, чтобы заставить ее предлагать разработчикам более удобные политики распространения ПО. Это заставляет разработчиков подчиняться правилам Apple, которые не являются для них оптимальными, но у них не остается выбора.

Как отмечает Epic Games, если бы Google не получала значительной прибыли от приоритетного выбора пользователями устройств iOS поискового механизма Google, то у нее было бы больше стимулов, чтобы сделать свою платформу Android более отличной от Apple, развивать ее, повышать ее привлекательность и снижать комиссионные, которые Google взимает за продажи приложений со сторонних разработчиков. Если Android действительно конкурировала бы с iOS в плане продаж приложений, то возникшая рыночная ситуация привела бы к удешевлению Android-приложений для пользователей и привлекла бы разработчиков к приоритетному выбору запускать свои приложения сначала на платформе Android (а, возможно, и только с ней).

Вместо этого, отмечает Epic Games, Google и Apple играют во взаимовыгодную игру. Они предлагают разработчикам практически одинаковые условия, а также меняют правила синхронно (если вообще что-то меняют).

Epic Games утверждает, что «устойчивая монополия Google является результатом ее преднамеренных усилий по достижению и удержанию достигнутого приоритета», не позволяя рынку развиваться.

Epic Games пытается доказать, что Apple и Google являются монополистами на рынке и между ними существует сговор. Они подмяли под собя 99% рынка смартфонов и действуют в ущерб разработчикам и пользователям.



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