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AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» (CU)

26 июля 2021, 18:54




В эти выходные из разных источников стала поступать информация о том, что происходит сейчас в разработке нового флагманского графического вычислительного модуля Navi 31 следующего поколения.

Достоверность каждого слуха пока невозможно проверить. Казалось бы, все должно быть ясно: если информация из разных источников совпадает, то ее достоверность растет, и наоборот. Но, как отмечают исследователи, пока в основном наблюдается «каша».

AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» CU


В связи с этим эксперты авторитетного издания 3DCenter, как пишет VideoCardz, постарались систематизировать все слухи и разобраться в происходящем. В итоге у них получилась следующая картина.

Так, источник Kopite7kimi заявил, что флагманский вычислительный конгломерат для графической обработки следующего поколения Navi 31 будет способен нести на своем борту до 15360 процессорных ядер.

Другой источник подтвердил эту информацию, но изложил ее в несколько иной форме.

Как заявил Bondrewd, активный участник форума по вопросам развития аппаратных графических средств Beyond3D, в состав графического конгломерата Navi 31 войдет 30 отдельных групповых процессорных модулей, отвечающих требованиям архитектуры RDNA и служащих для проведения совместной, согласованной обработки графических операций. Это так называемые модули групповой обработки (Workgroup Processor, WGP).

По слухам, эти вычислительные модули формируют сложную, двухкристальную систему (MCM), в которой насчитывается в общей сложности 15360 вычислительных ядер. В состав каждого кластера входит 256 блочных модулей для шейдинга, которые состоят из процессорных ядер для FP32-операций и потоковых процессоров. В результате, получается набор из двух вычислительных блока RDNA2 WGP.

Эксперты отмечают, что в дизайне нового графического конгломерата Navi 31 не предусмотрено формирование прежних вычислительных групп, т.н. «вычислительных модулей» (Compute Units). Новая конструкция будет формироваться из групп совместной обработки (WGP), которым уступят свое место прежние вычислительные блоки (CU). Такое архитектурное решение не должно сильно сказаться на сложности дизайна процессорной системы, но оно будет оказывать заметное влияние на дальнейшую работу всего модуля.

AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» CU

Источник: форум Beyond3D


Среди других обсуждавшихся тем был также вопрос конфигурации памяти для Navi 31. Пока неизвестно, какой объем памяти будет у нового флагманского решения. В то же время отмечается, что Navi 31 по-прежнему сохраняет 256-разрядную шину передачи данных. Помимо этого известно, что Infinity Cache предусматривает расширение объема доступной памяти с 128 Мбайт в RDNA2 до 256 или даже 512 Мбайт в RDNA3.



Анонс новой архитектуры AMD RDNA3 должен состояться через год, в третьем или четвертом квартале 2022 года.

В то же время исследовательские подразделения AMD уже ведут разработку графических процессоров следующих поколений - Navi 34, Navi 33 и Navi 32.

AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» CU




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