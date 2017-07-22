Компания AOC, один из наиболее авторитетных брендов на игровом рынке, производитель самых больших в мире мониторов и IT-аксессуаров для геймеров, объявила о запуске нового зонтичного бренда - AGON by AOC.
Бренд AGON by AOC объединит существующие линейки игровых мониторов и аксессуаров AOC. Его использование будет символизировать то, что соответствующий продукт ориентирован в первую очередь на геймеров.
Новая линейка AGON by AOC в ближайшие годы пополнится новыми моделями, сообщает производитель. Они будут рассчитаны как на казуальных игроков, так и на заядлых геймеров и киберспортсменов.
В то время как официальным названием суббренда станет AGON by AOC, новые продукты будут маркироваться только словом AGON. Вместо названия «AOC AGON XXXXXX» новые дисплеи, например, получат название «AGON XXXXX». Это упростит схему именования AOC для продуктов игрового уровня.
Как считает производитель, с продуктами AGON by AOC геймеры смогут максимально погрузиться в игру, независимо от уровня навыков или любимого жанра. Принимая эти цели, AGON by AOC будет стремится создать лучшую игровую экосистему - от мышей до мониторов для многопользовательских ролевых онлайн-игр, гоночных игр, симуляторов или шутеров от первого лица - для любопытных искателей приключений, опытных героев и профессиональных легенд.
Сообщается, что в скором будущем многие из существующих продуктов AOC будут также переименованы в AGON, если они имеют отношение к геймерскому рынку. Компания также планирует выпуск новых продуктов, расширяющих ассортимент продуктов AGON by AOC.
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