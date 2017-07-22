В последние несколько дней американские издания обсуждают инцидент, который произошел на борту самолета авиакомпании United Airlines, вылетавшего из аэропорта Сан-Франциско, шт. Калифорния, в Орландо, шт. Флорида. Во время посадки некоторые пассажиры получили на свой iPhone снимок с изображением взрослого подростка, который держал в руках автомат. Это вызвало панику среди них. Командир корабля принял решение об экстренной эвакуации судна с повторным прохождением контроля всеми пассажирами в здании аэропорта, в том числе с полной проверкой их багажа.
Позднее выяснилось, что фотография была получена сразу несколькими пассажирам на борту самолета. Все они были пользователями iPhone, для получения снимка использовалась легальная, общедоступная функция Apple AirDrop, которая позволяет обмениваться снимками по сети со всеми желающими, у кого включен канал Bluetooth или Wi-Fi. Эта функция была специально внедрена компанией Apple для упрощенного обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple, находящимися поблизости.
Виновником инцидента действительно стал подросток, который заранее сделал снимок с игрушечным автоматом, внешне трудно отличимым от настоящего. Свой опрометчивый розыгрыш он решил осуществить ради шутки.
С оценкой произошедшего общество разделилось на два лагеря. Одни считают этот инцидент прямой угрозой безопасности пассажиров воздушного судна. Другие ссылаются на то, что подростку было всего около одного года, когда был совершен теракт 9/11, поэтому винить его в аналогичной угрозе нельзя.
Повторная проверка всех пассажиров и их багажа показала, что подросток не имел ни при себе, ни в своем багаже ружья, показанного на фотографии. Сам снимок был сделан в другом месте, но незадолго до полета.
Отмечается, что имеющаяся в iPhone функция является частью iOS и macOS. Она позволяет любым пользователям iPhone, iPad и Mac с легкостью отправлять файлы друг другу по беспроводной сети. Их могут получить даже незнакомые пользователи, которые по воле случая оказались в зоне действия Bluetooth или Wi-Fi, и у них был включен соответствующий интерфейс. Это говорит о том, что подобный инцидент может многократно повториться в любом месте.
По умолчанию предполагается, что функция AirDrop настроена так, чтобы изображения и другие файлы от посторонних могли быть получены только при условии, что отправитель присутствует в списке «Только контакты». В то же время есть и другие опции настройки - «Отключить прием» и «Все». По-видимому, пассажиры в самолете, получившие «угрозу», установили вручную последний вариант выбора. Это и стало причиной инцидента.
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