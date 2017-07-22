Компания Huawei официально представляет на российском рынке два монитора: игровую модель HUAWEI MateView GT и флагманскую профессиональную модель HUAWEI MateView. Их основные отличительные особенности: применение передовых технологий, минималистичный дизайн и высокое качество изображения.
Флагманская профессиональная модель HUAWEI MateView уже успела получить престижную награду за дизайн Red Dot Design Award. Эксперты отметили ее безрамочный экран, беспроводную проекцию и сенсорное управление.
Игровой монитор HUAWEI MateView GT привлекает внимание своим изогнутым дисплеем с частотой обновления 165 Гц и встроенной звуковой панелью с рядом инноваций.
HUAWEI MateView - профессиональный 4K+ Ultra-HD монитор
HUAWEI MateView оснащен IPS-панелью с диагональю 28,2 дюйма. Разрешение этого профессионального экрана - 3840×2560 пикселей при соотношении сторон 3:2, характерном для «компьютерной» эры, когда главным был объем выводимого на экран контента, а не погружение в контент.
Устройство способно воспроизводить 98% цветового пространства DCI-P3 и покрывает 100% пространства sRGB. Каждый монитор проходит профессиональную калибровку. Широкий угол обзора в 178°, яркость до 500 нит, контрастность 1200:1 и соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400: элементы профессиональной работы за монитором, где гарантия воспроизведения точных деталей на самых темных и светлых участках изображения важнее высокой яркости свечения - привлекательной, но вызывающей усталость при длительном использовании.
Режим защиты зрения подтвержден сертификатами Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland.
Корпус монитора выполнен из алюминиевого сплава и имеет толщину 9 мм. Эксперты отмечают элегантный внешний вид новинки, достигаемый благодаря тонким рамкам. Интегрированная подставка предоставляет возможность регулировки высоты на 110 мм и угла наклона в пределах от -5° до +22°. В подставке расположены два микрофона со встроенными алгоритмами шумоподавления и два фронтальных динамика мощностью 5 Вт каждый. Голос улавливается с расстояния до четырех метров, поэтому данный монитор подойдет в том числе для групповых видеозвонков.
Помимо традиционного подключения с помощью разъемов HDMI и Mini DisplayPort доступны варианты беспроводного подключения. Для удобства работы к монитору можно подключить клавиатуру и мышь.
На тыльной стороне монитора расположены два порта USB-A и два USB-C. Они позволяют заряжать смартфоны и ноутбуки мощностью до 65 Вт.
Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView составляет 59 999 рублей.
HUAWEI MateView GT - игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
34-дюймовый игровой монитор HUAWEI MateView GT выстроен под совершенно другие требования. Его экран имеет изогнутый профиль с соотношением сторон 21:9. Радиус кривизны 1500R и высокая полезная площадь экрана 91% создают эффект полного погружения при просмотре фильмов и во время игр. Разрешение составляет 3440×1440 пикселей, частота обновления - 165 Гц.
10-битная цветовая палитра позволяет выводить 1,07 млрд оттенков, поддерживая цветовое пространство на уровне 90% DCI-P3.
Все мониторы этой модели проходят тщательную калибровку, гарантирующую отклонение цветопередачи в пределах ΔE<2. Новинка имеет яркость до 350 нит, контрастность до 4000:1 и поддерживает HDR 10. Монитор имеет сертификат компании TÜV Rheinland на низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания.
HUAWEI MateView GT имеет функцию управления темным полем, которая позволяет регулировать яркость экрана при отображении темных и светлых сцен. Она специально добавлена для игровых сценариев, позволяя игрокам быстрее обнаруживать противников. Монитор поддерживает отображение прицела для FPS-игр. Управление монитором осуществляется через пятипозиционный джойстик с помощью экранного меню.
Аудиооснащение этого игрового монитора представлено саундбаром с двумя широкополосными динамиками по 5 Вт, поддерживающим объемное стереофоническое звучание. Управлять громкостью можно с помощью сенсорной панели с RGB-подсветкой.
Имеются также два чувствительных микрофона, вмонтированных в верхнюю часть рамки. Они способны улавливать голос на расстоянии до 4 метров и подавлять фоновый шум.
Регулировка угла обзора возможна в пределах от -5° до +20°, по высоте - максимум на 110 мм.
HUAWEI MateView GT оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-C для зарядки мобильных устройств и одним полнофункциональным портом USB Type-C. Для подключения наушников и микрофона имеется разъем 3,5 мм.
Стоимость игрового монитора HUAWEI MateView GT составит 45 999 рублей.
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