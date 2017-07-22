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В Китае выпущен первый, полностью отечественный процессор Longsoon 3A5000

26 июля 2021, 23:14




Китайский производитель Longsoon выпустил свой первый процессор Longsoon 3A5000, который можно отнести к разряду «полностью отечественных образцов».

Его разработка велась на базе собственной универсальной микроархитектуры Godson (позднее переименованной в Loongson), разработанной Академией наук Китая с целью создания альтернативы изделиям от Intel и AMD.

В Китае выпущен первый, полностью отечественный процессор Longsoon 3A5000


Начиная с 2020 года, компания Loongson осуществила переход всех своих разрабатываемых процессоров на микроархитектуру LoongArch. Ее анонс и объявление об одновременном отказе от использования микроархитектуры MIPS для всех процессоров Loongson состоялся в апреле 2021 года. Этот отказ был необходим, потому что компания Longsoon не имеет лицензии на использование MIPS в массовых продуктах.

Новая система команд в LoongArch поддерживает около 2000 инструкций и включает в себя все необходимые расширения, включая векторные инструкции, виртуализацию и двоичную трансляцию. Она может транслировать команды всех ведущих операционных систем и приложений в понятные процессорам Loongson коды.

Каждое ядро имеет 64-битную суперскалярную автономную микроархитектуру GS464V с четырьмя целочисленными ALU, двумя 256-битными модулями векторных операций и двумя модулями загрузки-хранения. Предусмотрены функции динамического отключения тактовой частоты основного модуля, динамического преобразования основной тактовой частоты и динамического регулирования напряжения по основной цепи подачи питания.

Разработка новых 12-нм процессоров велась на базе пользовательского набора команд ISA, которые определяют программируемую часть микропроцессора. Ожидается, что производительность первого, полностью китайского процессора будет находиться на уровне чипов AMD Ryzen 1-го поколения.

Longsoon 3A5000 существенно превосходит своего предшественника - процессор 3A4000. Производительность выросла на 50%, потребляемая мощность сократилась на 30%. Учитывая, что предыдущий процессор 3A4000 был примерно эквивалентен чипу Excavator, можно утверждать, что первый китайский процессор Longsoon 3A5000 сопоставим с Zen1.

Loongson 3A5000 поддерживает тактовую частоту до 2,5 ГГц. Он оснащен двумя контроллерами памяти DDR4-3200 и поддержкой функций четности ECC. Поддержка команд многопоточности (Simultaneous Multithreading, SMT), скорее всего, отсутствует, считают западные эксперты. Они также придерживаются мнения, что функция Turbo Boost также не поддерживается. По этой причине они относят новый китайский процессор к поколению, предшествующему Skylake и Zen.

По словам производителя, новый процессор Longsoon 3A5000 показал результат 26+ в одноядерных и 80+ в четырехъядерных операциях в бенчмарке SPEC CPU2006. Тестирование проводилось в среде, подготовленной на базе компилятора GCC.

Loongson 3A5000 поддерживает также функции криптомодуля TPM, которые необходимы для профессионального и офисного использования в системах со встроенным модулем аппаратного шифрования с поддержкой алгоритмов Merchant Secret SM2/3/4 и выше. Производительность при обработке криптоопераций SM3/4 составляет более 5 Гбит/с.



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