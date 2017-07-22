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Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро

27 июля 2021, 09:49




Компания HMD Global в очередной раз показала, что старое - это хорошая традиция, к которой следует возвращаться. С тех пор как несколько лет назад компания получила лицензию на торговую марку Nokia, она стала практиковать бизнес-модель перезапуска классических функциональных телефонов Nokia, но уже с новой аппаратной начинкой. Дизайн и низкая цена - главные привлекательные особенности моделей из прошлого. Новый телефон Nokia 6310 версии 2021 года отвечает этим требованиям: тот же знакомый, элегантный корпус, но другая начинка.

Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро


В новом Nokia 6310 сохранен прежний дизайн моноблока, который был выпущен еще в далеком 2001 году. Решетка динамика в форме изогнутой прорези смотрелась неплохо в оригинальной версии 20-летней давности, но у новой модели она заменена на более простую горизонтальную прорезь. Исчез монохромный 6-строчный дисплей. Его сохранение непременно было бы воспринято с издевкой. Вместо него появился цветной 2,8-дюймовый экран, а также тыльная камера.

Внутри Nokia 6310 разместился процессор UNISOC 6531F с 8 Мбайтами оперативной и 16 Мбайтами основной памяти. Устройство работает под управлением ОС Series 30+ (S30+). Значки на экране стали крупнее, масштаб меню увеличен для удобства чтения.

На задней панели разместилась единственная 0,3-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. Есть слот для карт MicroSD, благодаря которому можно добавить до 32 Гбайт дополнительного хранилища. Предоставлена поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi, двух SIM-карт и FM-радио.



Емкость аккумулятора составляет 1150 мАч. Это немного больше, чем у модели 2001 года. По утверждениям HMD Global, заряда хватает на более чем 7 часов работы в режиме разговора и нескольких недель работы в режиме ожидания. Батарея съемная, Nokia поставляет телефон с зарядным устройством и кабелем micro USB.

Но самое важное - это цена. Она составляет 60 евро (5200 руб.)



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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