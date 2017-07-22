Компания HMD Global анонсировала свой новый смартфон начального уровня Nokia C30. К бюджетной серии C относятся самые доступные и недорогие модели финской компании. Несмотря на нишевый выбор, производитель стремится придать им актуальный вид и оснастить современной начинкой, чтобы даже с таким недорогим аппаратом человек не чувствовал себя «как без рук».
Новый смартфон оснащен крупным 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Налицо и относительно неплохое разрешение, и кинематографическое соотношение сторон, и модный крупногабаритный формат дисплея: HMD Global постаралась отследить все главные тренды на рынке смартфонов.
Под капотом Nokia C30 размещен неназванный чипсет с четырьмя ядрами A55 (1,6 ГГц) и четырьмя такими же ядрами A55, работающими на частоте 1,2 ГГц.
Новое устройство поставляется в нескольких конфигурациях оснащения памятью: 2+32 Гбайт, 3+32 Гбайт, 3+64 Гбайт оперативной и основной памяти соответственно. Имеется слот для карт памяти microSD, что позволяет нарастить емкость хранилища.
Телефон оснащен двойным блоком камер. В его состав входят 13-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельный дополнительный датчик. На лицевой стороне размещена 5-мегапиксельная селфи-камера.
Коммуникационный набор включает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, порт micro-USB. На задней панели размещен датчик отпечатков пальцев, используемый для системы безопасности смартфона.
Nokia C30 работает под управлением Android 11 Go Edition - специальной версии Android 11, которая была оптимизирована для бюджетных смартфонов. Питание осуществляется от мощного аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой 10-Вт зарядки.
Nokia C30 выпускается в двух цветовых вариантах дизайна - зеленый и белый. Цена смартфона начинается от 99 евро (8600 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".