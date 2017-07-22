РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представлен бюджетный смартфон Nokia C30: современный дизайн и мощный аккумулятор

27 июля 2021, 11:08




Компания HMD Global анонсировала свой новый смартфон начального уровня Nokia C30. К бюджетной серии C относятся самые доступные и недорогие модели финской компании. Несмотря на нишевый выбор, производитель стремится придать им актуальный вид и оснастить современной начинкой, чтобы даже с таким недорогим аппаратом человек не чувствовал себя «как без рук».

Новый смартфон оснащен крупным 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Налицо и относительно неплохое разрешение, и кинематографическое соотношение сторон, и модный крупногабаритный формат дисплея: HMD Global постаралась отследить все главные тренды на рынке смартфонов.

Дизайн смартфона Nokia C30 начального уровня выдержан в современном стиле


Под капотом Nokia C30 размещен неназванный чипсет с четырьмя ядрами A55 (1,6 ГГц) и четырьмя такими же ядрами A55, работающими на частоте 1,2 ГГц.

Новое устройство поставляется в нескольких конфигурациях оснащения памятью: 2+32 Гбайт, 3+32 Гбайт, 3+64 Гбайт оперативной и основной памяти соответственно. Имеется слот для карт памяти microSD, что позволяет нарастить емкость хранилища.

Телефон оснащен двойным блоком камер. В его состав входят 13-мегапиксельный сенсор со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельный дополнительный датчик. На лицевой стороне размещена 5-мегапиксельная селфи-камера.

Коммуникационный набор включает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, порт micro-USB. На задней панели размещен датчик отпечатков пальцев, используемый для системы безопасности смартфона.

Nokia C30 работает под управлением Android 11 Go Edition - специальной версии Android 11, которая была оптимизирована для бюджетных смартфонов. Питание осуществляется от мощного аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой 10-Вт зарядки.

Nokia C30 выпускается в двух цветовых вариантах дизайна - зеленый и белый. Цена смартфона начинается от 99 евро (8600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

Читайте также:

  • Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро
  • Линейка смартфонов Motorola Edge 20 появилась на рендерах
  • Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона Samsung
  • OPPO готовит к выпуску специальную модель смартфона Reno6 Pro+ Detective Conan для сыщиков
  • Анонс OnePlus Nord 2 5G: уникальный чипсет MediaTek Dimensity 1200-AI с расширенным набором функций ИИ

    • следующая новость
    Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров

    предыдущая новость
    Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 июля, 2021

    MediaTek Kompanio 1300T: новый 6 нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»

    Samsung нашла место для размещения стилуса S Pen в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3

    Анонс смарт-часов OPPO Watch 2: AMOLED-экран, Snapdragon 4100 и Apollo 4s, 4G, VOOC Flash

    Официальный анонс процессоров Alder Lake состоится на Intel InnovatiON в октябре

    Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет компоновку Top-Flow

    OPPO представила свои достижения в области технологии быстрой зарядки Flash Charge

    Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров

    Представлен бюджетный смартфон Nokia C30: современный дизайн и мощный аккумулятор

    Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро

    26 июля, 2021

    В Китае выпущен первый, полностью отечественный процессор Longsoon 3A5000

    Анонс мониторов HUAWEI MateView в России: флагманская профессиональная и геймерская модели

    Шутка подростка с рассылкой фото на борту самолета привела к эвакуации в аэропорту Сан-Франциско

    AGON by AOC: новый суббренд для геймеров - от казуалов до профи

    AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» (CU)

    Epic Games обвинила Google и Apple в сговоре на рынке смартфонов с фальсификацией конкуренции

    OPPO запатентовала беспроводную зарядку в стиле Apple Magsafe

    Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах

    23 июля, 2021

    Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона Samsung

    Вкладки Edge Sleeping Tab сообщают об экономии системных ресурсов в спящем режиме

    Объявлены победители 14-й ежегодной премии iPhone Photography Awards

    ССЫЛКИ