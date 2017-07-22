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Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров

27 июля 2021, 14:00




Компания Intel объявила первого крупного заказчика своего нового подразделения Intel Foundry Services, официально открытого в начале мая, которое будет заниматься выпуском процессоров для сторонних заказчиков. Им стала компания Qualcomm - ее процессорами Snapdragon оснащаются большинство Android-смартфонов премиум-класса.

Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров


Для производства микросхем Intel намерена использовать производственный процесс 20A. В нем будет применяться новая технология литья и упаковки транзисторов с пониженным энергопотреблением. На текущий момент пока неизвестно, какие именно продукты Qualcomm будет выпускать Intel, и когда они появятся на рынке.

В то же время известно, что Intel намерена внедрить технологический процесс 20A в массовое производство только к середине 2023 года. Это может указывать на то, что первые модели устройств с чипсетами Qualcomm производства Intel можно ожидать не раньше начала 2024 года.

Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров


Помимо Qualcomm, Intel объявила также о планах привлечения в качестве нового клиента компании Amazon Web Services. В то же время сообщается, что Amazon не планирует пока применять литейную технологию Intel. Полуфабрикаты чипов для AWS будут изготавливаться в другом месте, но Amazon намерена привлечь Intel на упаковку готовых изделий. По сути, речь идет о сборке готовых микросхем («чиплетов» или «плиток») путем их упаковки.

Переход на техпроцесс Intel 20A означает выход на технормы 1 нм. Intel планирует внедрить новую архитектуру производства RibbonFET на базе 20A. По слухам, это позволит повысить скорость переключения транзисторов при сохранении прежнего уровня рабочих токов и сокращении общей площади транзистора. По сути, RibbonFET представляет собой новую модель производства, разработанную Intel, которая заменит нынешнюю технологию FinFET, появившуюся в 2011 году.

Вместе с RibbonFET планируется внедрить новый механизм подвода питания PowerVia. Ожидается качественная замена механизма маршрутизации питания транзисторов через переднюю сторону пластины на обратную подачу питания.

Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров


Кроме того, начиная с 2025 года, компания Intel будет использовать новое поколение литографических машин ASML для производства полупроводников в экстремальном ультрафиолете.

Благодаря новым клиентам и новейшим технологиям Intel рассчитывает вернуть себе лидерство на рынке производства процессоров к 2025 году. Компания будет конкурировать с такими производителями, как TSMC и Samsung.



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