Компания Intel объявила первого крупного заказчика своего нового подразделения Intel Foundry Services, официально открытого в начале мая, которое будет заниматься выпуском процессоров для сторонних заказчиков. Им стала компания Qualcomm - ее процессорами Snapdragon оснащаются большинство Android-смартфонов премиум-класса.
Для производства микросхем Intel намерена использовать производственный процесс 20A. В нем будет применяться новая технология литья и упаковки транзисторов с пониженным энергопотреблением. На текущий момент пока неизвестно, какие именно продукты Qualcomm будет выпускать Intel, и когда они появятся на рынке.
В то же время известно, что Intel намерена внедрить технологический процесс 20A в массовое производство только к середине 2023 года. Это может указывать на то, что первые модели устройств с чипсетами Qualcomm производства Intel можно ожидать не раньше начала 2024 года.
Помимо Qualcomm, Intel объявила также о планах привлечения в качестве нового клиента компании Amazon Web Services. В то же время сообщается, что Amazon не планирует пока применять литейную технологию Intel. Полуфабрикаты чипов для AWS будут изготавливаться в другом месте, но Amazon намерена привлечь Intel на упаковку готовых изделий. По сути, речь идет о сборке готовых микросхем («чиплетов» или «плиток») путем их упаковки.
Переход на техпроцесс Intel 20A означает выход на технормы 1 нм. Intel планирует внедрить новую архитектуру производства RibbonFET на базе 20A. По слухам, это позволит повысить скорость переключения транзисторов при сохранении прежнего уровня рабочих токов и сокращении общей площади транзистора. По сути, RibbonFET представляет собой новую модель производства, разработанную Intel, которая заменит нынешнюю технологию FinFET, появившуюся в 2011 году.
Вместе с RibbonFET планируется внедрить новый механизм подвода питания PowerVia. Ожидается качественная замена механизма маршрутизации питания транзисторов через переднюю сторону пластины на обратную подачу питания.
Кроме того, начиная с 2025 года, компания Intel будет использовать новое поколение литографических машин ASML для производства полупроводников в экстремальном ультрафиолете.
Благодаря новым клиентам и новейшим технологиям Intel рассчитывает вернуть себе лидерство на рынке производства процессоров к 2025 году. Компания будет конкурировать с такими производителями, как TSMC и Samsung.
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