Компания OPPO представила свои достижения в области исследований технологии быстрой зарядки. Показ состоялся в рамках мероприятия Flash Charge Open Day.
Как отметил Джефф Чжан, главный научный сотрудник OPPO VOOC Flash Charge, разработка технологии OPPO VOOC Flash Charge охватывает все элементы системы быстрой зарядки, включая адаптер для зарядки, зарядный кабель, PMIC, аккумулятор и многое другое. Компания изучает новые материалы, алгоритмы ИИ, дизайн зарядки и другие факторы, которые могут быть использованы для реализации инноваций.
Благодаря своим достижениям OPPO сумела внедрить пятикратную систему защиты для повышения безопасности использования VOOC Flash Charge. Применение предохранителя помогает защитить батарею путем ее физической изоляции от источника питания. OPPO впервые использовала переключатели из нитрида галлия в своих смартфонах. Их работа при высоком напряжении помогают снизить тепловыделение, повысить эффективность зарядки и ее надежность.
Внутренний дизайн аккумулятора предусматривает использование двухэлементной конструкции, что позволяет объединить два элемента аккумулятора в одну структуру и делает систему более компактной, не снижая показателей безопасности.
В своих системах OPPO применяет чип безопасности аккумулятора. Он использует ИИ и способен обнаружить ошибки в работе аккумуляторных батарей от внешних повреждений и падения напряжения в режиме реального времени.
Новый аккумулятор безопасности оснащен специальным токосъемником, где применяется новый композитный материал, зажатый между алюминиевыми слоями. «Сэндвич-структура» покрыта дополнительным защитным материалом, что в итоге образует пятислойную композитную структуру. Тестирование в лаборатории OPPO показало, что новый аккумулятор проходит испытания на краштест со 100-процентной вероятностью успеха, обеспечивая надежную защиту от коротких замыканий.
OPPO представила также свою новую технологию для регулирования зарядного тока на основе интеллектуального обнаружения различных сценариев. Благодаря этому, снижается преждевременное изнашивание батареи и обеспечивается оптимальное время автономной работы.
Технология умной зарядки OPPO способна обеспечить заметное улучшение многих аспектов работы аккумулятора. Например, емкость аккумулятора поддерживается на уровне 80% от первоначальной после 1500 циклов зарядки. Технология SuperVOOC мощностью 65 Вт увеличивает скорость умной зарядки примерно на 20%, что позволяет полностью зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч за 30 минут. Новая технология обеспечивает баланс между оптимальным зарядным током и последующим повышением температуры.
OPPO также изучает способы применения технологии быстрой зарядки в экстремальных ситуациях, например, при зарядке в очень холодных условиях. Компания использует интеллектуальные алгоритмы для определения оптимальной температуры зарядки аккумулятора, а также повышения температуры перед началом процесса.
По состоянию на 30 июня 2021 года OPPO уже подала заявки на более чем 3000 патентов, связанных с технологией быстрой зарядки.
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