РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет компоновку Top-Flow

27 июля 2021, 16:15




Немецкий производитель be quiet! объявил о выпуске кулера Dark Rock TF 2 класса High-End. Его конструкция собрана из двух радиаторов и шести медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Производительность кулера достаточна, чтобы обеспечить работу процессора мощностью до 230 Вт (TDP) даже в экстремальных условиях разгона.

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет конструкцию Top-Flow


Кулер использует компоновку Top-Flow, которая предусматривает расположение оси вентилятора перпендикулярно плоскости платы. Это обеспечивает идеальное охлаждение не только процессора, но и окружающих компонентов материнской платы.

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет конструкцию Top-Flow


В конструкции кулера Dark Rock TF 2 использован внешний вентилятор Silent Wings 3 диаметром 135 мм с воронкообразным воздухозаборником и Silent Wings 135 мм в качестве дополнительного вентилятора. Оба вентилятора оснащены надежным гидродинамическим подшипником, плавным 6-полюсным моторчиком и девятью лопастями. Их профиль и сборка оптимизированы для обеспечения наилучшего воздушного потока.

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет конструкцию Top-Flow


Такая система работает практически бесшумно. Создаваемый уровень шума составляет всего 27,1 дБ(A) при 100% функции ШИМ-управления (PWM). На ребрах радиатора устанавливаются антивибрационные резиновые элементы, которые дополнительно глушат рабочие шумы.

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет конструкцию Top-Flow


Матовая алюминиевая верхняя крышка придает Dark Rock TF 2 элегантный дизайн. Специальное черное покрытие с керамическими частицами улучшает теплопередачу по сравнению с другими, менее сложными методами покрытия. Это делает данную модель хорошим выбором для ценителей стильных компонентов.

Конструкция с двойным радиатором позволяет устанавливать модули памяти высотой до 49 мм. Монтаж кулера не требует особых усилий благодаря оптимизированному комплекту креплений со специальной перемычкой.

Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет конструкцию Top-Flow


be quiet! предлагает трехлетнюю гарантию производителя. Цена не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


Читайте также:

  • Akasa выпустила корпусы Newton NE и Plato NE для систем на базе NUC
  • Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с цветным дисплеем
  • FSP расширила серию блоков питания DAGGER PRO SFX моделями на 750/850 Вт
  • DeepCool выпустил обновленный кулер Gamer Storm Castle 360EX A-RGB AIO
  • EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC

    • следующая новость
    Официальный анонс процессоров Alder Lake состоится на Intel InnovatiON в октябре

    предыдущая новость
    OPPO представила свои достижения в области технологии быстрой зарядки Flash Charge

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор монитора Cooler Master GM34-CW Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 июля, 2021

    MediaTek Kompanio 1300T: новый 6 нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»

    Samsung нашла место для размещения стилуса S Pen в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3

    Анонс смарт-часов OPPO Watch 2: AMOLED-экран, Snapdragon 4100 и Apollo 4s, 4G, VOOC Flash

    Официальный анонс процессоров Alder Lake состоится на Intel InnovatiON в октябре

    Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет компоновку Top-Flow

    OPPO представила свои достижения в области технологии быстрой зарядки Flash Charge

    Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров

    Представлен бюджетный смартфон Nokia C30: современный дизайн и мощный аккумулятор

    Анонс Nokia 6310 2021 года: привычная «классика» в элегантном корпусе за 60 евро

    26 июля, 2021

    В Китае выпущен первый, полностью отечественный процессор Longsoon 3A5000

    Анонс мониторов HUAWEI MateView в России: флагманская профессиональная и геймерская модели

    Шутка подростка с рассылкой фото на борту самолета привела к эвакуации в аэропорту Сан-Франциско

    AGON by AOC: новый суббренд для геймеров - от казуалов до профи

    AMD Navi 31 будет нести 15 360 ядра, но без объединения их в «вычислительные блоки» (CU)

    Epic Games обвинила Google и Apple в сговоре на рынке смартфонов с фальсификацией конкуренции

    OPPO запатентовала беспроводную зарядку в стиле Apple Magsafe

    Готовящийся к выпуску смартфон Motorola Edge 20 появился на рендерах

    23 июля, 2021

    Патент WIPO раскрыл необычное решение для складного смартфона Samsung

    Вкладки Edge Sleeping Tab сообщают об экономии системных ресурсов в спящем режиме

    Объявлены победители 14-й ежегодной премии iPhone Photography Awards

    ССЫЛКИ