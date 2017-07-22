Немецкий производитель be quiet! объявил о выпуске кулера Dark Rock TF 2 класса High-End. Его конструкция собрана из двух радиаторов и шести медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Производительность кулера достаточна, чтобы обеспечить работу процессора мощностью до 230 Вт (TDP) даже в экстремальных условиях разгона.
Кулер использует компоновку Top-Flow, которая предусматривает расположение оси вентилятора перпендикулярно плоскости платы. Это обеспечивает идеальное охлаждение не только процессора, но и окружающих компонентов материнской платы.
В конструкции кулера Dark Rock TF 2 использован внешний вентилятор Silent Wings 3 диаметром 135 мм с воронкообразным воздухозаборником и Silent Wings 135 мм в качестве дополнительного вентилятора. Оба вентилятора оснащены надежным гидродинамическим подшипником, плавным 6-полюсным моторчиком и девятью лопастями. Их профиль и сборка оптимизированы для обеспечения наилучшего воздушного потока.
Такая система работает практически бесшумно. Создаваемый уровень шума составляет всего 27,1 дБ(A) при 100% функции ШИМ-управления (PWM). На ребрах радиатора устанавливаются антивибрационные резиновые элементы, которые дополнительно глушат рабочие шумы.
Матовая алюминиевая верхняя крышка придает Dark Rock TF 2 элегантный дизайн. Специальное черное покрытие с керамическими частицами улучшает теплопередачу по сравнению с другими, менее сложными методами покрытия. Это делает данную модель хорошим выбором для ценителей стильных компонентов.
Конструкция с двойным радиатором позволяет устанавливать модули памяти высотой до 49 мм. Монтаж кулера не требует особых усилий благодаря оптимизированному комплекту креплений со специальной перемычкой.
be quiet! предлагает трехлетнюю гарантию производителя. Цена не сообщается.