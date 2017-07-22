Компания OPPO анонсировала умные часы OPPO Watch 2, которые выпущены на смену прежней модели OPPO Watch, выпущенной в прошлом году. В новой линейке две модели - с диагональю циферблата 46 мм и 42 мм. Обе модели имеют изогнутый по краям AMOLED 3D-экран, поддерживают (опционально) подключение к сетям 4G, оснащены миниатюрными динамиками и микрофоном, предоставляют нативный интерфейс для осуществления телефонных вызовов.
OPPO выпускает две модели: первая имеет 1,75-дюймовый (42 мм) AMOLED-экран с разрешением 372x430 пикселей, вторая - 1,91-дюймовый (46 мм) AMOLED экран с разрешением 402x476 пикселей. Аппаратная начинка одинаковая у обеих моделей: процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и вспомогательный чип Apollo 4s. Второй чип предоставляет набор функций, которые характерны для End Point устройств. Процессорная система работает на пару с 1 Гбайтом ОЗУ и 8 Гбайтами памяти для хранения данных.
Благодаря развитой аппаратной начинке, новая система способна без проблем переключаться между ColorOS на базе Android и ОСРВ. В интеллектуальном режиме система будет работать автономно до 4 дней, в режиме энергосбережения длительность работы от аккумулятора достигает 16 дней без подзарядки. В этом экономном режиме часы будут показывать время, осуществлять контроль за состоянием здоровья, вести запись спортивных и фитнес-упражнений, показывать уведомления.
Младшая модель (42 мм) имеет аккумулятор емкостью 360 мАч. Благодаря технологии быстрой зарядки VOOC Flash, эти часы можно полностью зарядить за 15 минут на весь рабочий день. Старшая модель (46 мм) имеет более мощный аккумулятор емкостью 510 мАч, время VOOC Flash-зарядки на целый день работы составляет 10 минут.
Внутри часов установлен 3-осевой датчик акселерометра, датчик гироскопа, геомагнитный датчик, датчик барометрического давления, оптический датчик частоты пульса, датчик SpO2 (содержания кислорода в крови), датчик внешней освещенности. Интеллектуальная система позволяет отслеживать до 100 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде на открытом воздухе, плавание, тренажер и занятия греблей на тренажере. Водонепроницаемость обеспечена до глубины 5 м (5 атм).
Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 4G через eSIM (опционально), Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 LE, встроенный GPS+ГЛОНАСС, NFC для совершения платежей.
Быстросъемный ремешок, который был у предыдущей модели, теперь заменеy на ремешок с пряжкой. Dsgecrftncz также модель с ремешком из телячьей кожи.
Типовая 42-мм модель OPPO Watch 2 стоит около 199 долларов (14 700 руб.), при оснащении eSIM - 230 долларов (17 000 руб.). Модель 46 мм поставляется только в версии с eSIM по цене 307 долларов (22 700 руб.)
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