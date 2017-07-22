Как стало известно, Samsung нашла место для размещения стилуса S Pen в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3 и уже подтвердила, что телефон такого типа будет впервые оснащен стилусом. Официальный анонс нового смартфона намечено провести на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое должно состояться 11 августа.
Проблема с походным хранением стилуса S-Pen вместе со смартфоном Galaxy Z Fold 3 давно вызывала множество кривотолков. Очевидно, что если не найти удобного места для укладки стилуса рядом с устройством, то скорее всего пользователь никогда не будет носить его с собой, не говоря уже о том, чтобы пользоваться им. Сам складной смартфон слишком компактный, чтобы в него можно было уложить стилус S-Pen.
Похоже, Samsung разработал хорошее решение для решения этой проблемы. Местом для размещения стилуса, по слухам, станет чехол для Samsung Galaxy Z Fold 3, который будет входить в официальный комплект смартфона, сообщает издание 91Mobiles.
Стилус S-Pen планируется поместить в специальный слот на сгибающейся части чехла. Хотя из-за этого будет невозможно положить устройство горизонтально, вероятно, такое решение будет все-таки выбрано.
S-Pen называют сейчас «первым в мире стилусом, разработанным специально для складных телефонов». Интерес к стилусу сейчас особый. По слухам, новый стилус будет применяться как инструмент для работы с рядом новых приложений, которые Samsung разрабатывала в формате партнерских проектов для будущего складного смартфона.
Новые мобильные приложения будут использовать преимущества складного формата телефона, как сообщает Samsung. Например, ожидается появление нового приложения для поддержки видеозвонков в режиме громкой связи с помощью Google Duo, приложения для просмотра видео в режиме Flex на YouTube, приложения для многозадачной работы с Microsoft Teams и др.
Ожидается, что на мероприятии Galaxy Unpacked 11 августа Samsung представит Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, серии Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2 и S Pen.
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