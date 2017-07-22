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MediaTek Kompanio 1300T: новый 6 нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»

27 июля 2021, 23:45




Компания MediaTek объявила о выпуске нового чипсета Kompanio 1300T, предназначенного для оснащения планшетов и ноутбуков, имеющих форм-фактор «2-в-1».

Kompanio 1300T построен на 6-нм микроархитектуре и имеет в своем составе четыре высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A78 и четыре энергоэффективных ядра Arm Cortex-A55. На пару с этим вычислительным блоком работает графический процессор Arm Mali-G77 MC9.

Анонс MediaTek Kompanio 1300T: новый 6 нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»


Для работы этого комплекса добавлен четырехканальный интерфейс с ОЗУ, размер которой может доходить до 16 Гбайт, и двухканальный интерфейс для работы с хранилищем данных UFS 3.1.

Новый чипсет способен поддерживать работу дисплея с разрешением до 2,5K и частотой обновления экрана до 120 Гц. Работа с графикой допускает поддержку требований технологий HDR10+ и MediaTek MiraVision.

Технология HDR10+ позволяет поддерживать широкий динамический диапазон и характеристики перехода от одной сцены к другой, технология MediaTek MiraVision служит для оптимизации изображения на экране в зависимости от различных ситуаций, позволяя быть уверен, что выводимое на экране изображение всегда остается максимально качественным и комфортным для зрения.

Помимо этого, Kompanio 1300T поддерживает работу с камерами, имеющими разрешение до 108 Мп, кодирование и декодирование видео 4K с частотой 60 кадр/сек, аппаратную запись видео 4K HDR. Новый чипсет интегрирует также функцию голосовой инициализации со сверхнизким энергопотреблением (ultra-low-power voice on wakeup, VoW).

Что касается подключения, то новый чипсет поддерживает все диапазоны частот 5G Sub-6GHz, 2CC Carrier Aggregation (2CC CA), Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Анонс MediaTek Kompanio 1300T: новый 6 нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»


Среди неназванных фунrций также значатся MediaTek HyperEngine 3.0, направленная на улучшение игрового опыта, и собственный механизм кодирования для видео.

Ожидается, что первые планшеты на платформе MediaTek Kompanio 1300T появятся уже в третьем квартале 2021 года.




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