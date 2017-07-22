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Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров

28 июля 2021, 10:10




Компания ZTE объявила о выпуске давно ожидаемого смартфона Axon 30. Анонс состоялся в Китае, но появление в продаже новой модели ждут во всех странах мира.

Выпуск этой модели ждали давно, прежде всего из-за появления подэкранной фронтальной камеры нового поколения, а также ряда других интересных особенностей. По мнению экспертов, подэкранное размещения камер обещает стать трендом рынка смартфонов. Поэтому уже на старте эта инновация признана важной.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Смартфон ZTE Axon 30 имеет 6,92-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ (2460х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Пропорции экрана - 20,5:9. Модель поддерживает 10-битную глубину цвета, что обещает получение богатого набора оттенков при отображении сцен - 1,07 млрд цветов.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Дисплей смартфона поддерживает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Это первый смартфон в мире, который уже на старте получил три сертификата безопасности, включая TUV, SGS и UL. Большое внимание при его разработке было уделено снижению зрительной усталости, вызываемой мерцанием экрана.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Новый аппарат оснащен 7-нм чипсетом Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц) с объемом оперативной памяти до 12 Гбайт и основной памятью объемом до 256 Гбайт. Обработкой графики занимается ускоритель Adreno 650. Учитывая высокую вычислительную мощь новой модели, смартфон оснащен пластиной для жидкостного охлаждения VC, использует покрытие термогелем и композитную медную накладку с графеновым покрытием для охлаждения.

Примечательная особенность ZTE Axon 30 - подэкранная селфи-камера с разрешением 16 Мп. Плотность экрана в области камеры сохранена на очень высоком уровне 400 PPI. Оригинальная схема подключения камеры синхронизирована с работой дисплея, обеспечивая естественный характер принимаемого света. Применяется интеллектуальная система повышения пикселизации и оптимизация изображения для получения более качественных снимков.

В телефоне установлена основная камера на 64 Мп со светодиодной вспышкой, сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп и углом обзора 119° и макрообъектив с разрешением 5 Мп, позволяющий снимать с расстояния до 3 см, и датчик глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2,4.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Еще одна интересная функция новой модели - поддержка одновременной съемки с нескольких камер. Имеется ночной режим съемки Super Night Mode, классические фильтры и фильтры цветокоррекции 3D Lut, которые можно настраивать.

ZTE отмечает наличие уникальной антенной системы версии 3.1 для сетей 5G. Реализована особая «антиблокировочная» система управления антеннами, есть антенная система для Wi-Fi. Суть инноваций состоит в обеспечении независимости при работе антенн от вертикального или горизонтального хвата рукой. Система способна предотвратить блокировку получения сигнала и позволяет улучшить качество передаваемого сигнала на 100%.

Задняя часть корпуса смартфона выполнена из композитного полимерного материала с наложенной нанотекстурой. Это создает иллюзию голографического эффекта с богатой игрой света и тени и ослепительными красками.

Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров


Коммуникационная конфигурация: 5G SA / NSA (n1 / n3 / n28 / n41 / n78 для Китая), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC. Аккумулятор имеет емкость 4200 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

В зависимости от конфигурации ZTE AXON 30 стоит от 338 долларов (25 000 руб.) до 476 долларов (35 100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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