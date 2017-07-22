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Realme представит систему беспроводной зарядки MagDart и Android-смартфон Flash 3 августа

28 июля 2021, 11:42




Компания Realme намерена представить смартфон Realme Flash нового поколения, который будет совместим с первой в мире магнитной беспроводной зарядкой для платформы Android. Анонс должен состояться 3 августа. Название инновационной разработки для зарядки - MagDart. Мероприятие, на котором состоится анонс, будет называться «Mag for Future». Это следует из материалов компании Realme, разосланных до начала ивента.

Realme представит 3 августа систему беспроводной зарядки MagDart и Android-смартфон Flash


Компания Realme также выпустила официальный тизер будущего смартфона Realme Flash с новой технологией зарядки. На снимках видно, что аппарат оснащен тремя камерами и большим экраном. Он отличается элегантностью и тонким профилем. По непроверенным слухам, аппаратной начинкой нового смартфона станет флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Размер ОЗУ составит 12 Гбайт, размер основной памяти - 256 Гбайт.

Realme представит 3 августа систему беспроводной зарядки MagDart и Android-смартфон Flash


Однако все внимание сейчас приковано к технологии магнитной зарядки компании Realme. Основываясь на ранних слухах, известно, что зарядное приспособление MagDart будет крепиться к задней стороне смартфона, подобно Apple MagSafe. Мощность новой зарядки превысит 15 Вт.

Интересная особенность нового аксессуара - наличие охлаждающего вентилятора. Он должен обеспечить предотвращение перегрева устройства во время зарядки. У гаджета также имеется разъем USB Type-C, через который будет подаваться питание.

Realme представит 3 августа систему беспроводной зарядки MagDart и Android-смартфон Flash


Другой информации пока нет, но анонс не за горами.



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