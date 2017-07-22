Компания Xiaomi обновила прошивку для беспроводных наушников FlipBuds Pro, добавив поддержку технологии Qualcomm Snapdragon Sound. Данная модель TWS-наушников стала первой в мире, где реализована новая аудио-технология.
Технология Qualcomm Snapdragon Sound объединяет в себе последние инновации в области поддержки звука, связи и мобильных устройств. Она была разработана компанией Qualcomm Technologies и анонсирована в марте 2021 года.
Qualcomm Snapdragon Sound представляет собой обновление существующего адаптивного кодека aptX и предоставляет более сильную защиту от помех и более низкие задержки, которые соответствуют кодекам LDAC и LHDC разработки Sony и Savitech соответственно. После ее появления пользователь получает передачу музыки в высоком разрешении, более чистое воспроизведение звука во время голосовых чатов и телефонных вызовов, снижение задержек при воспроизведении аудио в играх. Еще одно достоинство - рост эффективности работы системы активного шумоподавления.
Как сообщила Xiaomi, благодаря обновлению, наушники FlipBuds Pro получат передачу звука высокой четкости с поддержкой верхней границы частот от 48 кГц до 96 кГц, а также возможность совершения телефонных звонков с верхней границей аудиочастот от 16 кГц до 32 кГц.
Еще одно важное улучшение касается задержек при воспроизведении аудио, что имеет первостепенное значение для геймеров. Теперь задержка не будет превышать 89 мс, что повысит естественность звукового сопровождения игр на смартфонах, если пользоваться беспроводными наушниками во время игры.