Компания AMD подтвердила начало первых поставок видеоускорителей AMD Instinct следующего поколения, использующих архитектуру CDNA2. Речь идет о видеокартах Instinct MI200 на платформе Aldebaran. Они выпущены на смену ускорителям Instinct MI100 предыдущего поколения, которые построены на базе Arcturus.
Instinct MI200 относится к поколению ускорителей AMD Mi-Next. Информация о них впервые была обнародована в начале июля на мероприятии ISC High Performance 2021 Digital.
MI200 оснащен графическим процессором Aldebaran, который представляет собой процессор с двумя кристаллами. Тот факт, что этот графический процессор уже поставляется на рынок, говорит о том, что AMD опередила Intel и NVIDIA и стала первой компанией, которая начала отправлять своим клиентам ускоритель класса MCM (Multi-Chip-Module) следующего поколения. Поставки аналогичных систем Intel Xe-HP (C) и NVIDIA H100 на основе Hopper MCM только ожидаются.
Уже известно, что AMD Instinct MI200 станет самой габаритной видеокартой AMD. Новая видеокарта будет иметь в четыре раза больше видеопамяти, чем у Instinct MI100, а именно до 128 Гбайт памяти HBM2e.
AMD до сих пор не раскрывала подробных характеристик Instinct MI200. О количестве потоковых процессоров пока также ничего не сообщалось.
В то же время известно, что у Instinct MI100 было 7680 потоковых процессоров. Это может служить косвенной оценкой для нижней границы оснащения MI200. По другим слухам, каждая из двух матрица предлагает до 128 вычислительных блоков. Если каждый блок имеет 128 ядер, то общее количество ядер составит 16384 единиц.
Новый графический процессор является первым, разработанным в AMD многочиповым модулем MCM. Его применение открывает принципиально новые возможности в реализации компьютерной графики. Ожидается, что в следующем году AMD представит свой первый клиентский MCM-процессор с архитектурой RDNA3.
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