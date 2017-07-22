Закончившаяся на днях Всемирная конференция по искусственному интеллекту 2021 года (WAIC 2021) завершилась скандалом. Он разразился вокруг Су Цзин, руководителя подразделения Huawei по разработке систем автономного вождения.
Выступая на конференции как глава профильного с темой выставки подразделения Huawei, Су Цзин якобы нелестно высказался во отношении качества разработки автопилота для автомобилей Tesla. В результате, руководство Huawei экстренно сняло Су Цзин с занимаемой должности, запретив ему делать опрометчивые заявления относительно американской компании.
Су Цзин не раскрывал никаких секретов. Несколько раз во время работы конференции он добавил неуместные, как посчитало руководство Huawei, комментарии в адрес Tesla. В частности, он заявил, что качество разработки технологии автономного самоуправления Tesla настолько невысокое, что это уже привело к убийству людей, вызванных происшествиями с автомобилями Tesla. Очевидно, что Су Цзин имел в виду проблему с автопилотом Tesla, о которой несколько раз сообщалось ранее в СМИ.
Су Цзин не новичок в Huawei, он проработал в компании много лет. На него часто ссылались как на обладателя выдающихся способностей в области разработки технологий автономного управления. Он имеет высокий персональный рейтинг в компании. Ранее он работал главным архитектором в подразделении Huawei Terminal, затем руководил отделом продуктов Huawei, связанных с использованием систем интеллектуального управления. Под его руководством велась разработка решения для автономной системы вождения ADS. Она была показана на примере BAIC Arcfox Alpha S - первого умного электромобиля, оснащенного лидаром Huawei, и первой моделью, оснащенной ОС Huawei Harmony OS.
Сообщается, что Huawei только уволила Су Цзин с должности, но он продолжает оставаться сотрудником компании. В этой связи появились высказывания экспертов, которые утверждают, что поводы были названы всего лишь для отвлечения внимания. Реальные причины снятия Су Цзин с руководящей должности были другими.
Ранее ходили слухи, что к Су Цзину уже обращались представители других компаний - производителей автомобилей, в частности Вэйлай (NIO). Они предлагали ему перейти на работу в их компании. Однако и г-н Су, и NIO опровергли этот слух.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".