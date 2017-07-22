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SMART Modular Technologies представила модули DDR5 промышленного класса

28 июля 2021, 20:20




Американская компания SMART Modular Technologies («SMART») объявила о выпуске модулей памяти DDR5 промышленного класса, применение которые отвечает требованиям повышенной надежности и стабильности работы. Боле высокие характеристики работы достигаются за счет применения уникальных процедур тестирования при отборе готовых модулей для поставки потребителям. Они призваны гарантировать надежную работу модулей памяти при температурах от -40 °C до +85 °C.

Модули SMART DDR5 включают в себя небуферизованные, регистровые модули DIMM емкостью 16, 32 и 64 Гбайт, а также небуферизованные и ECC SODIMM емкостью 8, 16 и 32 Гбайт.

SMART Modular Technologies представила модули DDR5 промышленного класса


Модули памяти SMART проходят 100% системные испытания на работоспособность с контролем высокой скорости передачи данных. Тесты проводятся, начиная с «холодного» пуска при -40 °C, и температура постепенно повышается до +85 °C. В ходе испытаний применяется настраиваемое программное обеспечение, которое полностью загружает все ячейки DRAM. В случае выявления ошибок происходит отсев DRAM-модулей, которые вышли из строя при температурном стрессе.

Для дополнительной надежности работы модулей памяти SMART предлагает применять специальное фиксирующее устройство SMART ARC (Anti-vibration Retention Clamp). Оно удерживает модуль в слоте в полевых условиях в операционных средах, где требуется максимальная стабилизация.

Отмечается, что модули памяти SMART DDR5 промышленного класса обеспечивают двухкратный рост производительности по сравнению с DDR4 и повышение энергоэффективности. Это достигается за счет встроенного в DIMM регулятора напряжения 12 В (PMIC) и двухканальной топологии DIMM, повышающей эффективность работы каналов.

Благодаря промышленным характеристикам и испытаниям, модули подходят для широкого круга приложений, включая одноплатные компьютеры, используемые в промышленных и оборонных приложениях, базовые станции и телекоммуникационное оборудование, подверженное воздействию внешней среды.




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