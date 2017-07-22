Facebook объявил, что приостанавливает глобальные продажи VR-шлемов Oculus Quest 2 из-за зарегистрированных случаев появления кожных раздражений на лице у пользователей.
Первые сообщения о проблеме появились в декабре прошлого года. Facebook сообщил тогда, что с проблемой столкнулись приблизительно 0,01% обладателей шлема. Facebook изучил претензии и подтвердил реальность проблемы. Далее компания провела внутренне расследование и в апреле этого года поделалась его результатами.
Было объявлено, что Facebook не выявил никаких загрязнений или посторонних или неизвестных веществ на производстве. Было выявлено только присутствие ряда микроэлементов, типичных для используемого производства. Потенциально их присутствие могло стать причиной для возникновения кожных раздражений, но компания сообщила, что концентрация этих веществ на производстве была существенно ниже отраслевого стандарта по безопасности. Facebook внес изменения в процесс производства, чтобы снизить еще более их концентрацию.
В результате расследования было решено добавить поверх оригинальной лицевой накладки из пеноматериала дополнительное силиконовое покрытие. Оно должно устранить повторное появление раздражений. Всем пострадавшим обладателям Oculus Quest 2 Facebook предложил обратиться в службу поддержки для бесплатной замены накладки для лица. В настоящее время Facebook работает над решением этой проблемы.
Как сообщается, покрытие из пеноматериала вызывало кожное раздражение только у небольшого числа пользователей. Facebook получил 5716 обращений по факту появления раздражений; 45 случаев потребовали оказания медицинской помощи. Всего в США и Канаде было поставлено 4,2 млн гаджетов.
В итоге Facebook был вынужден объявить добровольный отзыв VR-шлемов из продажи на месяц для замены накладки с обновленным силиконовым покрытием. Продажи Oculus Quest 2 должны возобновиться 24 августа. Об этом будет объявлено особо.
Одновременно с возобновлением продаж Facebook собирается представить новую модель Oculus Quest 2 с объемом памяти 128 Гбайт. Она заменит базовую модель, имеющую 64 Гбайта памяти. Цена VR-шлема останется прежней (300 долларов).
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