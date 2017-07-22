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Анонс POCO X3 GT: 6,6-дюймовый смартфон среднего класса на базе Dimensity 1100

28 июля 2021, 23:41




Бренд POCO провел анонс нового смартфона среднего класса серии X3. Это модель POCO X3 GT. Она фактически идентична Redmi Note 10 Pro 5G, представленного в мае для китайского рынка. Проведенный ребрендинг осуществлен для того, чтобы предложить модель того же уровня для глобального рынка.

Новый 6,6-дюймовый смартфон POCO X3 GT оснащен ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Яркость экрана достигает 450 нит. Частота обновления равна 120 Гц, частота дискретизации касания - 240 Гц.

Анонс POCO X3 GT: 6,6-дюймовый смартфон среднего класса на базе Dimensity 1100


Среди отличительных функций смартфона отмечают механизм адаптивного управления частотой обновления экрана. Он обеспечивает переключение между уровнями 120 Гц, 90 Гц, 60 Гц, 50 Гц, 48 Гц и 24 Гц в зависимости от контента.

Смартфон отвечает требованиям HDR10+ на динамический диапазон отображения картинки на экране и обеспечивает 100% цветовую гамму в соответствии с DCI-P3. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus. В отверстии по центру экрана размещена фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Смартфон POCO X3 GT работает от 6-нм чипсета MediaTek Dimensity 1100 с четырьмя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2.6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц. Предусмотрено 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт двухканальной основной памяти UFS 3.1.

Мощное оснащение вычислительными средствами и высокая частота обслуживания дисплея требуют применения специальных средств охлаждения при запуске ресурсоемких приложений. Дополнительное охлаждение может потребоваться и для игр. Смартфон POCO X3 GT предоставляет жидкостное охлаждение VC с развитой системой теплоотвода общей площадью 16370 мм². В качестве теплоотводящих материалов применяются графит, теплопроводящий гель и медная фольга.

Анонс POCO X3 GT: 6,6-дюймовый смартфон среднего класса на базе Dimensity 1100


На задней панели смартфона находятся 64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3 и 2-мегапиксельная макрокамера с фокусным расстоянием 4 см и диафрагмой f/2,4.

POCO X3 GT оснащен стереодинамиками, средствами объемного звучания Dolby Atmos и поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res Audio. Звуковая система прошла сертификацию JBL Audio на качество звука. Имеется аудиоразъем USB Type-C. Датчик отпечатков пальцев размещен на торце.

Питание смартфона осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для зарядки до 100% требуется всего 42 минуты. Смартфон имеет рейтинг IP53 для защиты от брызг.

Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC 3.0.

Цены на смартфон POCO X3 GT:

  • 8+128 Гбайт - 283 доллара (20 900 руб.)
  • 8+256 Гбайт - 330 долларов (24 300 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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