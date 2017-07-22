Бренд POCO провел анонс нового смартфона среднего класса серии X3. Это модель POCO X3 GT. Она фактически идентична Redmi Note 10 Pro 5G, представленного в мае для китайского рынка. Проведенный ребрендинг осуществлен для того, чтобы предложить модель того же уровня для глобального рынка.
Новый 6,6-дюймовый смартфон POCO X3 GT оснащен ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Яркость экрана достигает 450 нит. Частота обновления равна 120 Гц, частота дискретизации касания - 240 Гц.
Среди отличительных функций смартфона отмечают механизм адаптивного управления частотой обновления экрана. Он обеспечивает переключение между уровнями 120 Гц, 90 Гц, 60 Гц, 50 Гц, 48 Гц и 24 Гц в зависимости от контента.
Смартфон отвечает требованиям HDR10+ на динамический диапазон отображения картинки на экране и обеспечивает 100% цветовую гамму в соответствии с DCI-P3. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus. В отверстии по центру экрана размещена фронтальная камера с разрешением 16 Мп.
Смартфон POCO X3 GT работает от 6-нм чипсета MediaTek Dimensity 1100 с четырьмя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2.6 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц. Предусмотрено 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 Гбайт двухканальной основной памяти UFS 3.1.
Мощное оснащение вычислительными средствами и высокая частота обслуживания дисплея требуют применения специальных средств охлаждения при запуске ресурсоемких приложений. Дополнительное охлаждение может потребоваться и для игр. Смартфон POCO X3 GT предоставляет жидкостное охлаждение VC с развитой системой теплоотвода общей площадью 16370 мм². В качестве теплоотводящих материалов применяются графит, теплопроводящий гель и медная фольга.
На задней панели смартфона находятся 64-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,79, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° и диафрагмой f/2,3 и 2-мегапиксельная макрокамера с фокусным расстоянием 4 см и диафрагмой f/2,4.
POCO X3 GT оснащен стереодинамиками, средствами объемного звучания Dolby Atmos и поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res Audio. Звуковая система прошла сертификацию JBL Audio на качество звука. Имеется аудиоразъем USB Type-C. Датчик отпечатков пальцев размещен на торце.
Питание смартфона осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Для зарядки до 100% требуется всего 42 минуты. Смартфон имеет рейтинг IP53 для защиты от брызг.
Коммуникационный набор представлен в следующей конфигурации: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC 3.0.
Цены на смартфон POCO X3 GT:
8+128 Гбайт - 283 доллара (20 900 руб.)
8+256 Гбайт - 330 долларов (24 300 руб.)
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