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Утечка: раскрыты планы Qualcomm по выпуску флагманских чипсетов

29 июля 2021, 10:04




Ice Universe, известный в сетевой тусовке как поставщик надежных слухов из кулуаров ИТ-отрасли, сообщил детали, отражающие планы Qualcomm по выпуску новых флагманских мобильных чипсетов для смартфонов и планшетов.

Хорошо известно, что в настоящее время признанным флагманом считают чипсет Qualcomm Snapdragon 888+. В то же время все без исключения эксперты понимают, что дни нынешнего лидера «сочтены»: он достаточно давно присутствует на рынке, и наверняка подошло время, когда производитель предложит что-то более новое. Все ожидают, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Утечки: раскрыты планы Qualcomm на выпуск флагманских мобильных процессоров


Согласно Ice Universe, преемником Snapdragon 888 станет чипсет Snapdragon 898 - сейчас он известен по номеру модели SM8450. Этот чипсет построен на новой микроархитектуре Armv9 компании Arm, анонс которой состоялся 30 марта 2021 года.

Утечки: раскрыты планы Qualcomm на выпуск флагманских мобильных процессоров


Основным вычислительным ядром в новом чипсете становится процессор Kryo 780, работающий на частоте 3,09 ГГц и построенный на базе Arm Cortex-X2, предшественник которого, Arm Cortex-X1, работает в составе однокристальных систем Exynos 2100 и Snapdragon 888. Ожидается прирост производительности по сравнению с предшественником не менее 16%.

Утечки: раскрыты планы Qualcomm на выпуск флагманских мобильных процессоров


Новая SoC будет построена по 4-нм техпроцессу, что является дополнительным улучшением по сравнению с 5-нм техпроцессом у Snapdragon 888.

В новом чипсете будет использоваться 4-кластерная структура, охватывающая восемь ядер. Фаворитом в ядерном наборе станет сверхпроизводительное ядро X2 Kryo 780 с тактовой частотой 3,09 ГГц. Эксперты ожидают увидеть в нем улучшения по сравнению с уже существующей, предыдущей версией X1, для которой, по мнению некоторых пользователей, наблюдаются нарекания в отношении повышенного нагрева при пиковых нагрузках.

Ожидается, что новый чипсет получит графический процессор Adreno 730. Это будет дополнительным улучшением на фоне нынешнего Adreno 660. За коммуникации будет отвечать новый 4-нм модем x65 5G.

Первые устройства на новой платформе должны появиться на рынке в конце этого или в начале следующего года.



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