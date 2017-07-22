РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple и Google решают вопрос о необходимости вакцинации для сотрудников в офисе

29 июля 2021, 11:29




На американском ТВ-канале показали интервью с представителем компании Apple. По его словам, в Apple еще не приняли окончательного решения относительно того, потребовать ли обязательной вакцинации от сотрудников, которые вернутся на работу в офис в октябре этого года.

Представитель Apple отметил, что сейчас главным для компании считается вопрос выбора времени, когда сотрудники должны вернуться к офисному формату работы. Что касается необходимости вакцинации, Apple «ежедневно следит за происходящим», чтобы определить, является ли требование вакцинации «правильным требованием или нет».

Apple и Google решают вопрос о необходимости вакцинации для сотрудников в офисе


Изначально Apple планировала, что сотрудники вернутся на работу в офис в режиме трехдневной рабочей недели, начиная с сентября. Но в начале июля было объявлено, что Apple «не будет просить сотрудников возвращаться по крайней мере до октября». Компания заявила, что о сроках, когда сотрудники должны вернуться в кампусы Apple, она уведомит «как минимум за месяц».

На этом фоне позиция Google выглядит более прагматичной. В Google объявили, что принято решение об обязательной вакцинации всех сотрудников, которые возвращаются для работы в офисы компании. В настоящее время в Google работает более 130 000 сотрудников, и требование о вакцинации распространяется на всех из них. Как и Apple, Google отложила возвращение к офисной работе до середины октября.



Apple и Google задерживают возвращение сотрудников к офисной работе из-за распространения нового штамма Дельта, который, как считается, обладает более высокой передаваемостью, чем оригинальные штаммы COVID-19. Согласно статистике, его распространение уже привело к резкому росту числа инфицированных в США.

Планы Apple по возвращению к офисной работе, по слухам, стали непопулярными среди части сотрудников компании. Сообщается, что они настолько привыкли работать удаленно и убедились, что могут выполнять значительную часть своей работы из дома более эффективно, что теперь не хотят идти на ухудшение своих рабочих графиков.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Epic Games обвинила Google и Apple в сговоре на рынке смартфонов с фальсификацией конкуренции
  • Илон Маск: Tesla снова будет принимать биткоины за покупку электромобилей
  • Глава GlobalFoundries опроверг слухи о поглощении компании со стороны Intel
  • Цена биткоина опустилась ниже 30K: на крипторынке началась война нервов
  • Intel ведет переговоры по покупке GlobalFoundries за 30 млрд долларов

    • следующая новость
    Apple советует не покупать безопасные батарейки для меток AirTag

    предыдущая новость
    Утечка: раскрыты планы Qualcomm по выпуску флагманских чипсетов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Обзор монитора Cooler Master GM34-CW
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 июля, 2021

    Zens выпустила универсальную зарядную док-станцию «4-в-1» для гаджетов Apple

    Apple советует не покупать безопасные батарейки для меток AirTag

    Apple и Google решают вопрос о необходимости вакцинации для сотрудников в офисе

    Утечка: раскрыты планы Qualcomm по выпуску флагманских чипсетов

    28 июля, 2021

    Анонс POCO X3 GT: 6,6-дюймовый смартфон среднего класса на базе Dimensity 1100

    Facebook приостановил глобальные продажи Oculus Quest 2 из-за случаев появления кожных раздражений

    SMART Modular Technologies представила модули DDR5 промышленного класса

    Huawei наказала своего эксперта за нелестные высказывания в адрес Tesla

    AMD официально начала поставки видеоускорителя Instinct MI200 следующего поколения

    TWS-наушники Xiaomi FlipBuds Pro стали первыми в мире с поддержкой Qualcomm Snapdragon Sound

    AMD подтвердила выпуск процессоров Zen4 и графики RDNA3 в 2022 году

    Realme представит систему беспроводной зарядки MagDart и Android-смартфон Flash 3 августа

    Инновации ZTE Axon 30: подэкранная камера, антенная система, набор фотофильтров

    27 июля, 2021

    Представлен MediaTek Kompanio 1300T: новый 6-нм чипсет с поддержкой 5G для планшетов и ноутбуков «2-в-1»

    Samsung нашла место для размещения стилуса S Pen в складном смартфоне Galaxy Z Fold 3

    Анонс смарт-часов OPPO Watch 2: AMOLED-экран, Snapdragon 4100 и Apollo 4s, 4G, VOOC Flash

    Официальный анонс процессоров Alder Lake состоится на Intel InnovatiON в октябре

    Процессорный кулер be quiet! Dark Rock TF 2 класса High End имеет компоновку Top-Flow

    OPPO представила свои достижения в области технологии быстрой зарядки Flash Charge

    Qualcomm стала первым крупным заказчиком Intel на производство процессоров

    ССЫЛКИ