На американском ТВ-канале показали интервью с представителем компании Apple. По его словам, в Apple еще не приняли окончательного решения относительно того, потребовать ли обязательной вакцинации от сотрудников, которые вернутся на работу в офис в октябре этого года.
Представитель Apple отметил, что сейчас главным для компании считается вопрос выбора времени, когда сотрудники должны вернуться к офисному формату работы. Что касается необходимости вакцинации, Apple «ежедневно следит за происходящим», чтобы определить, является ли требование вакцинации «правильным требованием или нет».
Изначально Apple планировала, что сотрудники вернутся на работу в офис в режиме трехдневной рабочей недели, начиная с сентября. Но в начале июля было объявлено, что Apple «не будет просить сотрудников возвращаться по крайней мере до октября». Компания заявила, что о сроках, когда сотрудники должны вернуться в кампусы Apple, она уведомит «как минимум за месяц».
На этом фоне позиция Google выглядит более прагматичной. В Google объявили, что принято решение об обязательной вакцинации всех сотрудников, которые возвращаются для работы в офисы компании. В настоящее время в Google работает более 130 000 сотрудников, и требование о вакцинации распространяется на всех из них. Как и Apple, Google отложила возвращение к офисной работе до середины октября.
.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple: "...our main focus right now is on when to come back...we pushed it from early September to at least October...we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not" https://t.co/zhBqwocynm
Apple и Google задерживают возвращение сотрудников к офисной работе из-за распространения нового штамма Дельта, который, как считается, обладает более высокой передаваемостью, чем оригинальные штаммы COVID-19. Согласно статистике, его распространение уже привело к резкому росту числа инфицированных в США.
Планы Apple по возвращению к офисной работе, по слухам, стали непопулярными среди части сотрудников компании. Сообщается, что они настолько привыкли работать удаленно и убедились, что могут выполнять значительную часть своей работы из дома более эффективно, что теперь не хотят идти на ухудшение своих рабочих графиков.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".