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Apple советует не покупать безопасные батарейки для меток AirTag

29 июля 2021, 12:29




Apple советует не покупать безопасные батарейки для меток AirTag. Используемое ими покрытие может сделать их неработоспособными при работе с гаджетами, хотя производители батареек наоборот наносят покрытие для повышения безопасности батарейки.

Появление безопасные батареек не имеет прямой связи с выпуском AirTag. Эти метки вышли только в начале 2021 года. Они работают на плоских батарейках типа CR2032 (в форме монеты). Такие батарейки имеют годичный срок службы, пользователи могут продлить срок работы меток AirTag путем замены батарейки.

Apple советует не покупать безопасные батарейки для меток AirTag


Однако у батареек типа CR2032 имеется особенность. Как показала практика, иногда их проглатывают дети. Сделать это очень легко в силу подходящего размера. Поэтому некоторые производители, такие как Duracell, начали наносить на батарейки CR2032 специальное горькое на вкус покрытие. Таким образом они старались предотвратить интерес детей к батарейкам.

По данным Duracell, каждый год дети случайно проглатывают около сотни литиевых батареек. При попадании внутрь организма они могут вызвать опасную химическую реакцию. Нетоксичное, горькое на вкус покрытие позволяет защитить от опасности. При попадании батарейки в рот, покрытие вступает в реакцию со слюной, вызывая рвотный эффект, что предотвращает глотание.

Однако в прошлом месяце Apple выпустила специальный документ для служб техподдержки, в котором появилось предостережение. Сообщается, что батарейки с нанесенным безопасным покрытием могут плохо работать в метках AirTag и других ИТ-продуктах.

Доступ к батарейке в AirTag можно получить, просто нажав на нее и повернув в сторону. По мнению австралийской ассоциации ACCC, это действие достаточно просто для понимания детьми. Поэтому пользователям AirTag дана рекомендация, что они должны не только избегать использования батарей с покрытиями, но и держать их подальше от детей.



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