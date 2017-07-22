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Zens выпустила универсальную зарядную док-станцию «4-в-1» для гаджетов Apple

29 июля 2021, 14:06




Немецкая компания Zens объявила о выпуске универсальной зарядной док-станции «4-в-1», которая позволяет беспроводным и проводным способом заряжать гаджеты Apple, в том числе с использованием новой технологии зарядки, которой оснащены последние модели iPhone 12 и AirPods.

Первым зарядным элементом в устройстве «4-в-1» следует назвать, по-видимому, магнитную шайбу, совместимую с iPhone 12. Как утверждают в Zens, это магнитный элемент для зарядки мощностью 15 Вт, который позволяет питать гаджеты с поддержкой технологии Apple MagSafe. Производитель отмечает, что если заряжаемое устройство не имеет поддержки официального решения Apple MagSafe, то зарядка будет вестись в соответствии со спецификацией Qi. Это означает, что скорость зарядка будет ниже, ее мощность окажется ограничена 7,5 Вт.

Zens выпустила универсальную зарядную док-станцию «4-в-1» для гаджетов Apple


Предлагаемое магнитное зарядное устройство можно использовать вместе с iPhone, размещая смартфон как в портретном, так и в ландшафтном формате. Можно также повернуть заряжаемый iPhone под нужным углом для просмотра видео, использования функции FaceTime и пр.

Помимо магнитной «шайбы», в комплект зарядного дока Zens входит также площадка с мощностью зарядки 5 Вт. Ее можно использовать параллельно с «шайбой» для зарядки второго смартфона iPhone или наушников AirPods.

Для зарядки умных часов Apple Watch Zens предлагает в комплекте еще одну (съемную) «шайбу». Наряду с этими вариантами есть также четвертый способ зарядки - через встроенный порт USB-A для питания четвертого устройства.

В комплект зарядного дока Zens «4-в-1» входит адаптер питания мощностью 30 Вт.

Цена универсальной зарядной док-станции «4-в-1» Zens для гаджетов Apple составляет 165 долларов (12 200 руб.). Устройство продается через официальный сайт компании Zens и поставляется по всему миру.



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