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Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор линейки AGON by AOC

29 июля 2021, 16:02




Компания AOC представила 24,5-дюймовый (62,2 см) монитор AGON PRO AG254FG в новой игровой линейке AGON PRO. В ней будут представлены продукты для самых требовательных геймеров и киберспортсменов.

Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор в геймерской категории AGON by AOC


Монитор AGON PRO AG254FG отличается мощным дизайном, уже отмеченным наградой Reddot Design Award. Отсутствие рамок с трех сторон помогает геймеру не отвлекаться. Установка специального защитного козырька повышает видимость при ярком освещении. Новый дизайн отличают четкие и яркие линии RGB-подсветки AGON Light FX, расположенные на задней панели. Предусмотрены 14 режимов работы подсветки и 10 тысяч комбинаций элементов. Их можно настроить с помощью программы AOC G-Menu.

Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор в геймерской категории AGON by AOC


Техническая часть AG254FG представлена быстрой 24,5-дюймовой IPS-панелью, наделенной исключительными характеристиками. Частота обновления составляет 360 Гц, время отклика от серого к серому - 1 мс. Разрешение Full HD обеспечивает четкую и резкую картинку. Благодаря панели IPS монитор поддерживает 110% покрытия sRGB и имеет широкие углы обзора 178°/178°. Сертификация VESA DisplayHDR 400 отражает поддержку декодирования данных HDR в реалистичном динамическом диапазоне. Такой аппаратный потенциал гарантирует, что визуальные эффекты будут отображаться без артефактов.

Монитор поддерживает NVIDIA G-Sync. Он способен адаптировать частоту обновления в диапазоне 1-360 Гц, что устраняет рывки изображения за счет согласования частоты обновления монитора с частотой кадров графического процессора. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur обеспечивает стробирование подсветки, устраняя следы размытости изображения в движении.

Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор в геймерской категории AGON by AOC


Применение технологии Nvidia Reflex сокращает время задержки. Если игра поддерживает эту технологию, то появляется возможность устранить очередь рендеринга графического процессора и снизить обратную нагрузку на процессор в сценах с интенсивным использованием GPU. Новый AGON PRO AG254FG - это первый монитор AGON by AOC, который оснащен данной технологией.

Монитор AG254FG имеет эргономичную подставку с регулируемой высотой, поворотом и наклоном. USB-концентратор с четырьмя разъемами позволяет подключать мышь и клавиатуру непосредственно к монитору, стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS обеспечивают отличный звук без гарнитуры.

Анонс AGON PRO AG254FG: первый игровой монитор в геймерской категории AGON by AOC


AGON PRO AG254FG появится в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 75 549 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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