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KIOXIA представила SSD-накопители следующего поколения в сериях EXCERIA PRO и EXCERIA G2

29 июля 2021, 16:41




Компания KIOXIA Europe объявила о выпуске в IV квартале 2021 года твердотельных накопителей пользовательского класса в двух новых сериях EXCERIA PRO и EXCERIA G2. Новые продукты будут предназначены для энтузиастов и любителей самостоятельной сборки.

Серия EXCERIA PRO интересна использованием интерфейса PCIe Gen4x4 следующего поколения. Его разработка велась с учетом применения в требовательных компьютерных средах. Разработчикам удалось вдвое поднять максимальную скорость последовательного чтения по сравнению с серией EXCERIA PLUS, использующей интерфейс PCIe Gen3. Высокие характеристики позволяют производителю рекомендовать новые модели под создание высокопроизводительных хранилищ, которыми пользуются разработчики контента, геймеры и профессиональные пользователи.

KIOXIA представила SSD-накопители следующего поколения новых серий EXCERIA PRO и EXCERIA G2


Серия EXCERIA G2 для массовых пользователей была обновлена. В ходе модернизации решалась задача повышения производительности и емкости представленных в этой серии продуктов.

Новые SSD предназначены для пользователей, которые предъявляют повышенные требования к ценовой доступности, высокой производительности последовательного чтения (более 2000 Мбит/с) и относительно высокой емкости (до 2 Тбайт).

В продуктах серий EXCERIA PRO и EXCERIA G2 задействована технология 3D флэш-памяти BiCS FLASH собственной разработки KIOXIA. Она используется в моделях с односторонним форм-фактором и типоразмером M.2 2280, который чаще всего можно встретить в настольных и мобильных компьютерах.

Для мониторинга качества работы новых продуктов KIOXIA используется утилита управления SSD Utility.

В настоящее время новые продукты серий EXCERIA PRO и EXCERIA G2 еще находятся в разработке. Их образцы будут представлены на Международной выставке-конференции компьютерных развлечений и игр (ChinaJoy), которая пройдет с 30 июля по 2 августа в Шанхае.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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