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В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad 11 и MatePad Pro на базе HarmonyOS

29 июля 2021, 18:20




Компания Huawei объявила о начале продаж в России трех новых моделей планшетов на базе HarmonyOS: MatePad 11 и MatePad Pro с диагональю экрана 12,6 дюйма и компактной модели MatePad Pro с диагональю 10,8 дюйма.

Выделяя наиболее важные особенности достоинствах новых продуктов по сравнению с предшествующими моделями, Huawei отмечает более высокую производительность процессоров, применение высококачественных экранов и следование принципам современного дизайна. Все планшеты поддерживают улучшенную функцию «Мультискрин» HUAWEI Share, позволяя использовать стилус HUAWEI M-Pencil второго поколения, магнитную клавиатуру и компьютерную мышь.

В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad 11 и MatePad Pro на базе HarmonyOS

HUAWEI MatePad 11


HUAWEI MatePad 11

Планшет HUAWEI MatePad 11 оснащен 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 с графическим модулем Adreno 650 и 6 Гбайтами ОЗУ. Его достоинства: поддержка частоты обновления экрана до 120 Гц и наличие механизма автоматической настройки частоты к воспроизводимому контенту, что обеспечивает плавное воспроизведение анимаций и динамичных видео при сохранении низкого энергопотребления.

В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad 11 и MatePad Pro на базе HarmonyOS

HUAWEI MatePad 11


Для получения качественных снимков с тыльной стороны планшета установлена камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой f/1.8; для видеоконференций предназначена фронтальная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0.

В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad 11 и MatePad Pro на базе HarmonyOS

HUAWEI MatePad 11


Отмечается установка мощной стереосистемы, разработка которой велась совместно с Harman Kardon. Объемность и реалистичность звука создают четыре высокоамплитудных динамика, за усиление басов и расширение звукового покрытия отвечает технология Histen 7.0. Имеются четыре микрофона с интеллектуальной системой шумоподавления, что позволяет совершать видеозвонки даже в шумных помещениях и при сильном ветре.

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма


HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма


Cерия MatePad Pro выпуска 2021 года представлена моделями с диагоналями экранов 10,8 и 12,6 дюйма. Ее флагманской моделью назван планшет HUAWEI MatePad Pro с 12,6-дюймовым OLED-экраном. Тонкие боковые рамки из магниево-алюминиевого сплава шириной всего 5,6 мм обеспечивают то, что экран занимает 90% фронтальной поверхности корпуса. Соотношением сторон - 16:10.

Экран этого планшета обладает широким цветовым охватом DCI-P3, контрастностью до 1 000 000:1 и охватом 16,7 млн цветов. Благодаря отсутствию общей подсветки за счет использования технологии OLED, экран потребляет меньше энергии в ночном режиме.

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма


Базой для вычислительной мощности служит 5-нм чипсет Kirin 9000E. По данным его разработчика - компании Huawei, он отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении.

Этот чипсет использует 3-уровневую архитектуру с восемью ядрами, работающими с тактовой частотой до 3,13 ГГц. За поддержку графики отвечает 22-ядерный графический модуль Mali-G78. Имеется также нейронный модуль, окторый играет важную роль в работе с алгоритмами ИИ, включая обработку фоновых процессов, распознавание жестов, сцен и другие задачи.

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 12,6 дюйма


Аккумулятор емкостью 10 050 мАч и фирменные технологии энергосбережения обеспечивают питание планшета. Время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет до 14 часов, при просмотре веб-страниц - до 9 часов. Технология HUAWEI SuperCharge с мощностью зарядки 40 Вт позволяет заряжать батарею до 100% всего за 2 часа 10 минут. Индивидуальная калибровка каждого планшета гарантирует высокую точность и натуралистичность воспроизведения изображения.

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма


HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма

Третья среди новинок модель MatePad Pro имеет диагональ экрана 10,8-дюйма. Она оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 с графическим модулем Adreno 650 и имеет 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128 ГБ.

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма


По сравнению с предыдущим поколением планшетов ее производительность выросла на 16%, а графического модуля -- на 30%. Использование алгоритмов ИИ позволяет использовать планшет в режиме многозадачного обслуживания.

Планшет снабжен FullView-экран с узкими рамками. Доля занимаемой экраном поверхности составляет 90% от фронтальной поверхности корпуса. Разрешение экрана - 2560х1600 пикселей, плотности пикселей на матрице - 280 PPI.

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма

HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма


Этот планшет оснащен аудиосистемой с четырьмя динамиками и пятью микрофонами. При ее разработке также принимала участие компания Harman Kardon, которая помогла найти идеальное сочетание для создания объемного звучания.

Имеется поддержка Wi-Fi 6.


В России начались продажи планшетов HUAWEI MatePad 11 и MatePad Pro на базе HarmonyOS


Новые программные возможности

Как отмечает разработчик, главной отличительной особенностью новых продуктов является использование фирменной операционной системы HarmonyOS 2.

Новая ОС обеспечивает эффективное взаимодействие с устройством. Она предлагает обновленный рабочий стол с нижним доком, благодаря которому ускоряется доступ к часто используемым и недавно открытым приложениям.

Для индивидуальной настройки интерфейса предлагаются виджеты с полезной информацией: напоминания, ближайшие события из календаря, прогноз погоды, заметки из блокнота и многое другое. Вся информация выводится на Рабочий стол.


HUAWEI MatePad Pro 10,8 дюйма


Пользователь может настраивать внешний вид и размеры Рабочего стола, создавая свой собственный дизайн.

Обновилась функция «Мультискрин» HUAWEI Share. Она позволяет взаимодействовать с ноутбуками Huawei в трех доступных режимах: «проецирование» - полное отображение экрана ноутбука в отдельном окне на планшете, «расширение» - отображение Рабочего стола планшета на два экрана, и «взаимодействие» - быстрая передача файлов между устройствами с разными ОС.

Обновился также многооконный режим, который позволяет открывать до четырех отдельных окон с приложениями.



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