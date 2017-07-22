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Настольные процессоры Intel Alder Lake-S достанутся в 2021 году только оверклокерам

29 июля 2021, 21:23




Со слов Игоря Валлоссека, руководителя тестовой лаборатории Igor's Lab, настольный процессор Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S будет выпущен уже в 2021 году. Новые продукты появятся уже в IV квартале этого года, но их тираж будет ограничен, и в первые партии попадут только модели, имеющие в своем наименовании индексы -K и -KF.

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S достанутся в 2021 году только оверклокерам


Речь идет о процессорах для энтузиастов сборки экспериментальных и разгонных настольных систем и оверклокеров. Для запуска новых процессоров Intel в работу потребуется совместимая материнская плата с сокетом Socket LGA1700 на базе чипсета Z690 (преемника Z590), выпуск которых будет выполнен вместе с новыми процессорами.

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S достанутся в 2021 году только оверклокерам


Остальные модели процессоров новой линейки Core 12-го поколения и материнских плат на чипсетах H670, B660 и B610 будут анонсированы в рамках Международной выставки CES 2022 года. Это состоится уже в будущем 2022 году.

Задержки с выпуском новых процессоров связывают не только с дефицитом производственных мощностей, о которых много говорится в последнее время. Производители материнских плат также не торопятся с внедрением нового стандарта Intel ATX 12V для блоков питания. Он не просто дополняет спецификацию ATX касательно появления питания по линии 12V. Внедрение этого стандарта позволит уменьшить габариты существующего разъема ATX 24V и снизить энергопотребление при определенных сценариях работы.

Отмечается, что Intel всячески старается подтолкнуть производителей материнских план к переходу на новый стандарт. Например, хотя это не особенно афишируется, Intel фактически демпингует на продаже производителям материнских плат чипов серии 600. Intel продает их по более низкой цене, но требует, чтобы производитель материнских плат применял их с переходом на стандарт питания ATX 12V. В то же время отмечается, что к настоящему времени большинство материнских плат Z690 24V уже переработаны.

Ожидается, что внедрение процессоров Core 12-го поколения Alder Lake-S позволит Intel совершить несколько технологических рывков вперед в гонке с AMD. Прежде всего, это появление гибридного набора применяемых процессорных ядер, сочетающего высокопроизводительные ядра Golden Cove и высокоэффективные ядра Gracemont в составе гетерогенной многоядерной системы. Она очень похожа на то, что имеется в Arm big.LITTLE.

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S достанутся в 2021 году только оверклокерам


Вторым новым элементом станет поддержка новой системы ввода-вывода PCI-Express Gen 5 и памяти DDR5. Это имеет первостепенное значение для развития новых систем поддержки графики. Хотя графические процессоры с поддержкой PCIe 5.0 все еще находятся на стадии разработки, первыми устройствами, которые смогут воспользоваться открывающимися преимуществами PCIe 5.0, скорей всего, станут твердотельные накопители NVMe с пропускной способностью 128 Гбит/с (Gen 5 x4).

В то же время, как стало известно, материнские платы следующего поколения сохранят текущий 24-контактный интерфейс питания ATX+EPS. Говорят, что Intel все-таки не будет форсировать переход на стандарт ATX12VO. Новый стандарт ATX12VO увеличивает стоимость материнской платы, поскольку по существу он требует переноса механизма коммутации питания от постоянного тока с блока питания на материнскую плату, а также перехода на новые выходные разъемы.

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S достанутся в 2021 году только оверклокерам




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