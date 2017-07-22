Компания Motorola объявила о выпуске трех моделей телефонов в своей флагманской серии Edge с поддержкой сетей 5G. Это - модели Motorola Edge 20 Pro, Motorola vanilla Edge 20 и Motorola Edge Lite. Их отличают высокое качество изображения и наличие у всех моделей премиальной основной камерой с разрешением 108 Мп.
Наиболее примечательным смартфоном в новой серии является модель Motorola Edge 20 Pro. Компания позиционирует ее как модель среднего класса для премиального сегмента.
Новый смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Динамический диапазон отображения на экране отвечает требованиям HDR10+. Здесь же находится экранный сканер отпечатков пальцев. Для селфи в телефоне установлена 32-мегапиксельная камера с технологией Quad Pixel.
Смартфон работает на 7-нм платформе Qualcomm Snapdragon 870 (1x3.2 ГГц + 3x2.42 ГГц + 4x1.8 ГГц Hexa), оснащается до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.
Главная примечательная особенность этой (и всех остальных новых моделей серии) - это тройной набор камер с основным датчиком, имеющим разрешение 108 Мп. Этот датчик использует технологию пиксельного биннинга «9 в 1».
Вторым в наборе камер модели Motorola Edge 20 Pro стал перископический объектив с разрешением 8 Мп, способный снимать с 5-кратным зумом. Третья камера - сверхширокоугольный объектив на 16 Мп. Имея такой сильный набор камер, смартфон Edge 20 Pro может снимать видео 8K UHD со скоростью 24 кадр/сек.
Среди других ключевых особенностей - аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Модель отличается защищенностью, ее водонепроницаемость соответствует требованиям IP52. Есть поддержка Wi-Fi 6.
Вторая среди анонсированных стала модель Motorola vanilla Edge 20. Этот смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G в паре с 8 Гбайтами оперативной памяти LPDDR4 и 256 Гбайтами встроенной памяти.
На задней панели размещен аналогичный с моделью Edge 20 Pro блок из трех камер. Основное отличие - телеобъектив на 8 Мп ограничен только 3-кратным зумом. Основная камера позволяет снимать видео с уровнем до 4K UHD и скоростью 30 кадр/сек.
Немного меньше стала емкость батареи - 4000 мАч. По остальные ключевым параметрам модель vanilla Edge 20 идентична модели Edge 20 Pro.
Наконец, третья модель - это Motorola Edge Lite. Она оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Взамен чипсета Qualcomm здесь установлен неназванный чипсет из линейки MediaTek Dimensity 5G. Имеется до 8 Гбайт оперативной памяти и до 128 Гбайт основной памяти.
Тройной блок камер на задней панели содержит основной датчик на 108 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. С фронтальной стороны установлена 32-мегапиксельная селфи-камера, есть 3,5 мм разъем для наушников. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
Все три названных телефона работают под управлением Android 11 и поддерживают функцию Ready For, аналогичную Samsung DeX.
Новые модели Motorola серии Edge 20 должны появиться на рынках Европы, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока в начале августа.
Motorola Edge 20 Lite будет стоить по цене 350 евро (30 400 руб.), стандартная модель Edge 20 - от 500 евро (43 400 руб.), Motorola Edge 20 Pro - 700 евро (60 800 руб.).
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