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Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress по цене $199,99

30 июля 2021, 08:18


На правах рекламы.

Как сообщили в CHUWI, 3 августа 2021г. на AliExpress состоится дебют 10,8-дюймового бизнес-планшета Hipad Pro по стартовой цене 199,99 долларов. Первые 300 покупателей получат в подарок магнитную клавиатуру. HiPad Pro - первый китайский планшет, прошедший сертификацию Google Widevine уровня L1, и самый дешевый планшет на процессоре Qualcomm с лучшим соотношением цена/производительность.

Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress


10,8-дюймовый планшет с самым высоким заполнением экрана 90%

Hipad Pro комплектуется таким же 10,8-дюймовым безрамочным дисплеем, как и Huawei MatePad Pro. Экран является одной из самых выдающихся особенностей планшета, т.к. занимает 90% площади передней панели. Соотношение сторон 16:10 так же является наилучшим показателем для плоской панели в системе Android. Рамки имеют толщину всего 4,5 мм, используется технология полного ламинирования. Экран имеет разрешение FHD при плотности пикселей 280 PPI и пиковой яркости до 600 нит. Стереодинамики с матричным распределением воспроизводят качественный звук с эффектом присутствия.

Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress


Hipad Pro работает под управлением новейшей ОС Android 11. Это первый китайский планшет, получивший официальную сертификацию Google уровня Widevine L1. Наличие наивысшего уровня L1 защиты DRM открывает доступ к просмотру на великолепном ярком экране Full-HD контента с Netflix, YouTube, Amazon, Hulu и других потоковых медиасервисов.

Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress


Самый бюджетный планшет на чипсете Qualcomm

Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 610, поддерживает работу двух SIM-карт в сетях 4G LTE в режиме ожидания. Вместе с тем в планшете имеется 8 Гбайт памяти LDDR4X, высокоскоростное хранилище UFS2.1 объемом 128 Гбайт с теоретической скорость чтения и записи 800 Мбит/с. Емкость батарейки увеличена до 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Qualcomm версии QC3.0. Hipad Pro заключен в легкий и тонкий корпус толщиной 6,9 мм, выполненный в красочном стиле Morandi. Поддержка беспроводной Bluetooth клавиатуры и стилуса H6/H7 превращает его в планшет 2-в-1.

Чипсеты от Qualcomm - лидеры рынка SoC для мобильных устройств, что само по себе повышает ценность конечных продуктов, в состав которых они входят. К примеру, стоимость аналогичных Hipad Pro планшетов на Qualcomm обычно составляет 300-400 долларов. Поэтому HiPad Pro с его стартовой ценой 199 долларов, безусловно, станет самым бюджетным планшетом на чипсете Qualcomm в мире в 2021 году.

Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress


Самый бюджетный планшет на чипсете Qualcomm, с самым высоким заполнением панели под экран, будет продаваться на AliExpress с 3 по 5 августа 2021 года по стартовой цене 199,99 долларов США. В рамках дебютного мероприятия состоится раздача 300 Bluetooth-клавиатур в качестве подарка для первых и лучших покупателей.

Дополнительную информацию о товаре можно получить на странице официального магазина Chuwi на AliExpress.



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