Мировая премьера CHUWI Hipad Pro на AliExpress по цене $199,99
30 июля 2021, 08:18
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Как сообщили в CHUWI, 3 августа 2021г. на AliExpress состоится дебют 10,8-дюймового бизнес-планшета Hipad Pro по стартовой цене 199,99 долларов. Первые 300 покупателей получат в подарок магнитную клавиатуру. HiPad Pro - первый китайский планшет, прошедший сертификацию Google Widevine уровня L1, и самый дешевый планшет на процессоре Qualcomm с лучшим соотношением цена/производительность.
10,8-дюймовый планшет с самым высоким заполнением экрана 90%
Hipad Pro комплектуется таким же 10,8-дюймовым безрамочным дисплеем, как и Huawei MatePad Pro. Экран является одной из самых выдающихся особенностей планшета, т.к. занимает 90% площади передней панели. Соотношение сторон 16:10 так же является наилучшим показателем для плоской панели в системе Android. Рамки имеют толщину всего 4,5 мм, используется технология полного ламинирования. Экран имеет разрешение FHD при плотности пикселей 280 PPI и пиковой яркости до 600 нит. Стереодинамики с матричным распределением воспроизводят качественный звук с эффектом присутствия.
Hipad Pro работает под управлением новейшей ОС Android 11. Это первый китайский планшет, получивший официальную сертификацию Google уровня Widevine L1. Наличие наивысшего уровня L1 защиты DRM открывает доступ к просмотру на великолепном ярком экране Full-HD контента с Netflix, YouTube, Amazon, Hulu и других потоковых медиасервисов.
Самый бюджетный планшет на чипсете Qualcomm
Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 610, поддерживает работу двух SIM-карт в сетях 4G LTE в режиме ожидания. Вместе с тем в планшете имеется 8 Гбайт памяти LDDR4X, высокоскоростное хранилище UFS2.1 объемом 128 Гбайт с теоретической скорость чтения и записи 800 Мбит/с. Емкость батарейки увеличена до 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка Qualcomm версии QC3.0. Hipad Pro заключен в легкий и тонкий корпус толщиной 6,9 мм, выполненный в красочном стиле Morandi. Поддержка беспроводной Bluetooth клавиатуры и стилуса H6/H7 превращает его в планшет 2-в-1.
Чипсеты от Qualcomm - лидеры рынка SoC для мобильных устройств, что само по себе повышает ценность конечных продуктов, в состав которых они входят. К примеру, стоимость аналогичных Hipad Pro планшетов на Qualcomm обычно составляет 300-400 долларов. Поэтому HiPad Pro с его стартовой ценой 199 долларов, безусловно, станет самым бюджетным планшетом на чипсете Qualcomm в мире в 2021 году.
Самый бюджетный планшет на чипсете Qualcomm, с самым высоким заполнением панели под экран, будет продаваться на AliExpress с 3 по 5 августа 2021 года по стартовой цене 199,99 долларов США. В рамках дебютного мероприятия состоится раздача 300 Bluetooth-клавиатур в качестве подарка для первых и лучших покупателей.