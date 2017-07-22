Компания Huawei представила два новых флагманских смартфона в премиальной линейке Series P: модели P50 и P50 Pro. Главным направлением их нишевого присутствия на рынке стало предоставление передовых возможностей в области мобильной фотографии.
Аппаратная начинка новых моделей нацелена на реализацию широкого набора возможностей в области мобильной фотографии и съемки видео. Обе модели выстроены на базе флагманского процессора Snapdragon 888 4G с графическим модулем Adreno 660. Модель P50 Pro может иметь также альтернативное оснащение на базе чипсета HUAWEI Kirin 9000 4G (1 x Cortex-A77 3.13 ГГц + 3 x Cortex-A77 2.54 ГГц + 4 x Cortex-A55 2.05 ГГц) с графическим модулем ARM Mali-G78 MP24.
Для качественной обработки фото необходим большой объем памяти. Новые модели имеют 8 Гбайт оперативной памяти и 128/256 Гбайт основной, используемой для хранения данных.
В новых моделях реализован инновационный оптический механизм HUAWEI XD и процессор изображений XD Fusion Pro Image Engine, применяются интеллектуальные алгоритмы обработки снимков и технология коррекции True-Chroma Shot. Эти и другие инструменты позволяют получать изображения с высокой четкостью и широким динамическим диапазоном.
Дизайн новых моделей отличается оригинальностью. Четыре объектива и вспышка собраны в двух модулях круглой формы. Они создают характерный, узнаваемый силуэт, напоминающий объективы классической камеры. Смартфоны работают под управлением фирменной ОС HarmonyOS 2.
Смартфон Huawei P50 имеет плоский 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Модель Huawei P50 Pro получила чуть более крупный 6,6-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями, тем же разрешением FHD+ и более высокой частотой обновления 120 Гц. Цветовая гамма смартфонов позволяет показывать до 1,07 млрд цветов с поддержкой ШИМ-коррекции (PWM dimming) 1440 Гц. Дискретизация 300 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичных сцен и мгновенную реакцию на прикосновения пальцев.
Несмотря на крупный размер экрана, смартфоны серии HUAWEI P50 отличаются малым весом (181/195 грамм) и толщиной (7,9/8,5 мм). Со слов производителя, их удобно держать в руке. Узкие боковые рамки способствуют погружению в визуальный контент. Перфорированный экран в виде небольшого круглого отверстия позволил разместить фронтальную камеру с разрешением 13 Мп, причем угол ее обзора у модели Pro составляет 100° и есть автофокус. Диафрагма селфи-камеры равна f/2.4.
Модели HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 сертифицированы по стандарту IP68, подтверждающему защищенность от пыли и влаги. Оба смартфона имеют двойные стереодинамики.
Набор камер у младшей модели P50 представлен 50-мегапиксельным датчиком True-Chroma с диафрагмой f/1.8, 13MP-мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором с диафрагмой f/2.2, 12-мегапиксельным телескопическим телеобъективом, поддерживающим 5-кратный оптический и 80-кратный цифровой зум, а также оптическую стабилизацию, впрочем с достаточно необычной диафрагмой f/3.4. Есть также светодиодная вспышка.
Старшая модель P50 Pro отличается добавлением 40-мегапиксельного True-Chrome датчика для монохроматической съемки диафрагмой f/1.6 и значительно более сильным телеобъективом, имеющим разрешение 64 Мп с фокусным расстоянием 90 мм, что обеспечивает 3.9-кратный оптический и 200-кратный цифровой зум.
В новых моделях установлен обновленный процессор изображений XD Fusion Image Engine, Впервые он был представлен в смартфонах серии HUAWEI P40. Этот механизм позволяет делать снимки в сверхвысоком разрешении. Усовершенствованная версия XD Fusion Pro, установленная в серии HUAWEI P50, добавила систему фильтров Super Color Filter System, процессор True-Chroma Image Engine и технологию Super HDR для повышения детализации и улучшения цветопередачи.
При съемке применяется технология True-Chroma Image Engine. Она обеспечивает высокую точность цветопередачи, создавая изображения идентичные восприятию человеческого глаза. Система анализа освещения использует 10-канальный мультиспектральный датчик, откалиброванный на более чем 2000 оттенков в цветовой гамме P3. Это повышает точность определения яркости внешнего освещения на 50%, а оттенка - на 20%.
Фотокамера HUAWEI P50 Pro получила новую систему цветных фильтров Super Color Filter System. Она усиливает световой поток, регистрируемый матрицей основной камерой на 103%. Благодаря этому, при недостаточном освещении снимки получаются более яркими и детализированными. Технология Super HDR расширяет динамический диапазон матрицы на 28%, что позволяет получать качественные снимки даже в контровом свете.
Смартфоны серии HUAWEI P50 предоставляют возможность 200-кратного зуммирования, а телеобъектив дает четкое изображение в диапазоне приближения до 100х. Сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм позволяет снимать пейзажи, большие группы людей и поддерживает макросъемку с расстояния от 2,5 см.
Смартфоны серии HUAWEI P50 поддерживают запись видео в формате 4K во всем диапазоне фокусных расстояний. Новое решение для стабилизации изображения AIS Pro позволяет снимать четкие видеоролики без применения штатива, даже в режиме съемки таймлапс.
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