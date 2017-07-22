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Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень Full HD гейминга

30 июля 2021, 12:50




Компания AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT, разработанной в первую очередь для игровых программ с графикой 1080p. Ожидается, что благодаря переходу на новое изделие, геймеры смогут существенно повысить частоту кадров и получить выдающуюся детализацию в игровых программах. Главным конкурентом новой модели называют NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гбайт, выпущенную в феврале этого года; ее характеристики задают планку, по которой будут оценивать новинку от AMD.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT построена на архитектуре AMD RDNA 2 и оснащена графическим процессором Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами. Официально базовая частота для работы с играми равна 2359 МГц, в режиме разгона она может подниматься до 2589 МГц. Питание видеокарты осуществляется через 8-контактный разъем. Мощность TBP составляет 160 Вт.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


Новая видеоплата оснащена 32 Мбайтами высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity Cache, которая дополняет 8 Гбайт ОЗУ GDDR6, механизм ускоренного доступа AMD Smart Access Memory и другие технологические достижения AMD. Благодаря AMD Smart Access Memory, ожидается рост производительности при использовании графики AMD Radeon RX 6000-й серии в паре с настольными процессорами AMD Ryzen 5000 или Ryzen 3000-й серии и материнскими платами AMD на чипсете 500-й серии.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


Имеется поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution, которая совместима в настоящее время уже с 50 играми и игровыми движками. Она помогает осуществлять пространственное масштабирование и повышать частоту кадров, обеспечивая игровые сцены с картинкой высокого разрешения.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


Согласно оценкам AMD, новая карта AMD Radeon RX 6600 XT превосходит по быстродействию NVIDIA GA106 как минимум в 10 играх. AMD сообщает, что производительность новинки при максимальных настройках в некоторых играх класса AAA в среднем на 15% выше, чем у конкурента.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


AMD также представила сравнение производительности с видеокартой RX 5600 XT предыдущего поколения, где была установлена ограниченная версия графического процессора Navi 10. По данным AMD, новый RX 6600 XT оказался быстрее, чем модель на архитектуре RDNA1, в 1,4-1,7 раза.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p


Ожидается, что на начальном этапе видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT будут поставляться на рынок исключительно через партнеров AMD по производству плат, включая ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston. В глобальных магазинах розничной торговли новые видеокарты AMD появятся, начиная с 11 августа 2021 года. Ожидается также, что аналогичные системы от OEM-производителей и системных интеграторов будут доступны также с августа 2021 года. О выпуске своего продукта Radeon RX 6600 XT уже сообщила MSI.

Анонс видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT: новый уровень качества для игровой графики 1080p




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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