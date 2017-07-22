Компания AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT, разработанной в первую очередь для игровых программ с графикой 1080p. Ожидается, что благодаря переходу на новое изделие, геймеры смогут существенно повысить частоту кадров и получить выдающуюся детализацию в игровых программах. Главным конкурентом новой модели называют NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Гбайт, выпущенную в феврале этого года; ее характеристики задают планку, по которой будут оценивать новинку от AMD.
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT построена на архитектуре AMD RDNA 2 и оснащена графическим процессором Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами. Официально базовая частота для работы с играми равна 2359 МГц, в режиме разгона она может подниматься до 2589 МГц. Питание видеокарты осуществляется через 8-контактный разъем. Мощность TBP составляет 160 Вт.
Новая видеоплата оснащена 32 Мбайтами высокопроизводительной кэш-памяти AMD Infinity Cache, которая дополняет 8 Гбайт ОЗУ GDDR6, механизм ускоренного доступа AMD Smart Access Memory и другие технологические достижения AMD. Благодаря AMD Smart Access Memory, ожидается рост производительности при использовании графики AMD Radeon RX 6000-й серии в паре с настольными процессорами AMD Ryzen 5000 или Ryzen 3000-й серии и материнскими платами AMD на чипсете 500-й серии.
Имеется поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution, которая совместима в настоящее время уже с 50 играми и игровыми движками. Она помогает осуществлять пространственное масштабирование и повышать частоту кадров, обеспечивая игровые сцены с картинкой высокого разрешения.
Согласно оценкам AMD, новая карта AMD Radeon RX 6600 XT превосходит по быстродействию NVIDIA GA106 как минимум в 10 играх. AMD сообщает, что производительность новинки при максимальных настройках в некоторых играх класса AAA в среднем на 15% выше, чем у конкурента.
AMD также представила сравнение производительности с видеокартой RX 5600 XT предыдущего поколения, где была установлена ограниченная версия графического процессора Navi 10. По данным AMD, новый RX 6600 XT оказался быстрее, чем модель на архитектуре RDNA1, в 1,4-1,7 раза.
Ожидается, что на начальном этапе видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT будут поставляться на рынок исключительно через партнеров AMD по производству плат, включая ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston. В глобальных магазинах розничной торговли новые видеокарты AMD появятся, начиная с 11 августа 2021 года. Ожидается также, что аналогичные системы от OEM-производителей и системных интеграторов будут доступны также с августа 2021 года. О выпуске своего продукта Radeon RX 6600 XT уже сообщила MSI.
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