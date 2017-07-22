Компания HUAWEI анонсировала два новых носимых гаджета: фитнес-браслет HUAWEI Band 6 Pro и умные часы HUAWEI Watch GT 2 Pro ECG. Первая модель выпущена на смену HUAWEI Band 6, вторая - HUAWEI Watch GT 2 Pro.
Фитнес-браслет Band 6 Pro имеет 1,47-дюймовый AMOLED-экран и оснащен встроенным датчиком температуры, который позволяет замерять температуру кожи и оценивать по ней температуру тела. В случае обнаружения повышенной или пониженной температуры пользователь получает оповещение.
Поддерживается непрерывный мониторинг сердечного ритма, снимаются показания уровня кислорода в крови (SpO2), делаются замеры по 96 программам спортивных и фитнес-тренировок. Однако эта модель по-прежнему не оснащена датчиком геопозиционирования GPS.
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 2 Pro ECG отличаются от фитнес-браслета прежде всего одной, но крайне важной функцией, о которой сообщает название - функцией мониторинга ЭКГ. Как заявляет HUAWEI, HUAWEI Watch GT 2 Pro ECG стали первым интеллектуальным носимым устройством, выпущенным компанией, которое получило свидетельство Национального управления медицинских продуктов Китая о регистрации в качестве медицинского устройства II класса.
Оба гаджета имеют прочный корпус, где использованы высококачественные материалы, в том числе сапфировое стекло, титан и приятная на ощупь кожа для ремешка. Задняя поверхность имеет керамическое покрытие.
Они поддерживают более 100 программ тренировок, включая 17 режимов профессионального уровня подготовки и 85 режимов пользовательского уровня. Емкости аккумулятора достаточно для двух недель автономной работы, а для быстрой беспроводной зарядки требуется всего 5 минут.
HUAWEI Band 6 Pro продается по цене 69 долларов (5000 руб.), HUAWEI Watch GT 2 Pro ECG - 477 долларов (34 800 руб.)
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