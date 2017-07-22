В сети появились рендеры пока не анонсированного сокета AMD AM5 для процессоров Zen 4 Raphael. Сокет AMD AM5 придет на смену разъему PGA AM4, представленному в 2016 году под процессоры с архитектурой Zen.
Отказ от прежнего разъема PGA в пользу AMD AM5 уже получил положительные отзывы со стороны ИТ-сообщества. Новый разъем позволит использовать компоновку Land Grid Array (LGA-1718), которая обещает стать более надежной, чем нынешний сокет. Это существенно снизит вероятность нанесения повреждений ножкам процессора при установке. Замена сокета выгодна и производителям материнских плат, потому что им гораздо дешевле поменять сокет, чем привлекать техническую поддержку для починки процессоров, которые были неудачно установлены в платы с сокетами PGA.
Разъем AMD AM5 (LGA1718) с процессором Raphael (Zen4). Источник: @ExecutableFix.
На рендере показан новый механизм крепления AM5. Очевидно, что в нем не будет никаких винтов для крепежа. Для крепежа используется простая защелка и зажим, которые будут удерживать процессор на месте.
Как отмечают эксперты, новый разъем AMD AM5 очень похож на сокет Intel HEDT LGA. На рендерах также показана имитация процессоров AMD Raphael. Эта серия будет основана на архитектуре AMD Zen4, ее появление ожидается не раньше второй половины 2022 года.
Разъем AMD AM5 (LGA1718) с процессором Raphael (Zen4). Источник: @ExecutableFix.
Процессоры AMD Raphael придут на смену моделям Vermeer-X3D - обновленной версии Vermeer. Их главная особенность - это AMD 3D V-Cache, новая технология, которая предусматривает использование трехмерной упаковки полупроводниковых элементов (System on Integrated Chip, SoIC) и формирование сборного «сандвича» из вычислительного кристалла с ядрами Zen3/4 и микросхем памяти SRAM.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".