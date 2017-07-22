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Intel представила процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения для рабочих станций и серверов

30 июля 2021, 16:48




Компания Intel официально представила новые процессоры для рабочих станций и серверов серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения, анонс которой состоялся в начале апреля. Новая линейка охватывает пять моделей: Xeon W-3375, W-3365, W3345, W-3335 и W3323. Они перечислены в порядке от самой производительной до модели начального уровня. Все анонсированные процессоры совместимы с сокетом LGA 4189.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения


Процессор Xeon W-3375 имеет 38 ядер при 76 потоках, 57 Мбайт кэш-памяти L3 (1,5 Мбайт на ядро) и работает на тактовой частоте до 4 ГГц в режиме одноядерной обработки и до 3,3 ГГц для одновременной нагрузки всех ядер. Цена этой модели составляет 4499 долларов.

Вторая, более доступная, модель Xeon W-3365 оснащена 32 ядрами при 64 потоках, 48 Мбайт кэш-памяти L3. Она работает на тех же тактовых частотах, что и флагман, но ее выбор дает экономию в цене практически на 25%. Благодаря меньшему ресурсу в многопоточности, эта модель получает небольшой прирост по максимально допустимой скорости при многопоточных нагрузок: рабочая частота поднимается на выше 200 МГц, чем у флагмана.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения


Третья в списке новых процессоров модель Xeon W-3345 имеет 24 ядра и дальнейшее снижение числа поддерживаемых потоков (48), 36 Мбайт кэш-памяти L3. Это позволяет еще больше поднять верхнюю границу частоты на многоядерных операциях - до 3,7 ГГц.

Процессоры начального уровня в новой линейке Xeon 3-го поколения, модели W-3335 и W-3323, имеют 16 и 12 ядер, соответственно, 24 и 21 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Цена самой младшей модели составляет 949 долларов, т.е. фактически 20% от цены старшей модели линейки.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения


Все новые процессоры Xeon поддерживают до 4 Тбайт 8-канальной памяти DDR4 3200 МГц. Новая серия по-прежнему несовместима с модулями оперативной памяти DDR5. Для поддержки интерфейса PCI Express 4.0 доступны 64 канала. Поддерживаются наборы инструкций AVX512 и BF16.

Команда Intel сообщает, что переход на процессоры с новой архитектурой позволит поднять производительность работы с программой редактирования трехмерной графики Cinema 4D на 45%, а с видеоредактором Adobe Premiere Pro на 20%.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения


В сети уже появились сравнительные тесты с процессорами AMD, опубликованные компанией Puget Systems. Новые процессоры Intel пока немного уступают конкурентам по цене и производительности.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения


Например, топовый процессор AMD Threadripper 3975WX (32 ядра) превосходит Xeon W-3375 (38 ядер). Лидером в тестах стала 64-ядерная модель Threadripper 3995WX.

процессоры серии Intel Xeon W-3300 Ice Lake 3-го поколения




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