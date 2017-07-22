Согласно последним отчетам, китайская компания Unisoc за прошедший год увеличила объемы поставок чипсетов для смартфонов на 152%, достигнув уровня 68,2 млн единиц в 2021 году. Полученный результат можно рассматривать как серьезную заявку на то, что Unisoc может обойти Huawei HiSilicon и занять третье место в мире среди поставщиков мобильных SoC для смартфонов.
Компания Unisoc расположена в Шанхае и занимается проектированием чипсетов для смартфонов. Она является бесфабричным поставщиком, т.е. все поставляемые ею SoC выпускаются по заказам, размещаемым на сторонних полупроводниковых производствах.
Продукты компании Unisoc поддерживают широкий спектр беспроводных стандартов, в том числе GSM, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, W-CDMA, HSPA+ и TD-LTE.
Согласно отчету DigiTimes, чипсеты Unisoc поступают в основном к китайским производителям мобильных телефонов. В отчете сообщается, что еще в 2020 году компания поставила только 27,1 млн мобильных SoC для китайских брендов.
Компании Unisoc удалось добиться резкого роста поставок за счет расширения списка клиентов, в число которых вошли Honor, Realme и Lenovo.
Вторым важным фактором для роста Unisoc за прошедший год стало введенное другими крупными производителями ограничение на поставку 4G-смартфонов из Китая в пользу более новых 5G-смартфонов. Это связано с тем, что большинство крупных производителей мобильных чипсетов, такие как Qualcomm и MediaTek, сделали ставку на выпуск более дорогих платформ для смартфонов 5G. Таким образом, на Unisoc пришлось больше поставок смартфонов 4G, которые все еще остаются достаточно широко представлены в мире, прежде всего в Индии, а также в других регионах Юго-Восточной Азии и других странах.
Отмечается, что основным производителем для компании Unisoc является TSMC.
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