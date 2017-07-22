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Unisoc может войти в тройку крупнейших поставщиков чипсетов, потеснив Huawei HiSilicon

30 июля 2021, 17:35




Согласно последним отчетам, китайская компания Unisoc за прошедший год увеличила объемы поставок чипсетов для смартфонов на 152%, достигнув уровня 68,2 млн единиц в 2021 году. Полученный результат можно рассматривать как серьезную заявку на то, что Unisoc может обойти Huawei HiSilicon и занять третье место в мире среди поставщиков мобильных SoC для смартфонов.

Компания Unisoc расположена в Шанхае и занимается проектированием чипсетов для смартфонов. Она является бесфабричным поставщиком, т.е. все поставляемые ею SoC выпускаются по заказам, размещаемым на сторонних полупроводниковых производствах.

Huawei HiSilicon


Продукты компании Unisoc поддерживают широкий спектр беспроводных стандартов, в том числе GSM, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, W-CDMA, HSPA+ и TD-LTE.

Согласно отчету DigiTimes, чипсеты Unisoc поступают в основном к китайским производителям мобильных телефонов. В отчете сообщается, что еще в 2020 году компания поставила только 27,1 млн мобильных SoC для китайских брендов.

Huawei HiSilicon


Компании Unisoc удалось добиться резкого роста поставок за счет расширения списка клиентов, в число которых вошли Honor, Realme и Lenovo.

Вторым важным фактором для роста Unisoc за прошедший год стало введенное другими крупными производителями ограничение на поставку 4G-смартфонов из Китая в пользу более новых 5G-смартфонов. Это связано с тем, что большинство крупных производителей мобильных чипсетов, такие как Qualcomm и MediaTek, сделали ставку на выпуск более дорогих платформ для смартфонов 5G. Таким образом, на Unisoc пришлось больше поставок смартфонов 4G, которые все еще остаются достаточно широко представлены в мире, прежде всего в Индии, а также в других регионах Юго-Восточной Азии и других странах.

Отмечается, что основным производителем для компании Unisoc является TSMC.



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