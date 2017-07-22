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Sony добавила поддержку слота M.2 к системе внутреннего хранения PS5

30 июля 2021, 19:09




Компания Sony добавила поддержку слота M.2 к файловой системе PlayStation 5 через ранее выпущенное бета-обновление. Это позволяет теперь подключать через этот слот совместимый SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. При необходимости потребуется обновить систему хранения игрового устройства.

Добавление новой функции имеет важное значение для геймеров. PlayStation 5 позволяет устанавливать игры только на внутреннее хранилище, потому что внешнее хранилище подключается через более медленный интерфейс и не может гарантировать необходимой производительности для игр, как внутреннее хранилище.

Введение поддержки слота M.2 к файловой системе PlayStation 5 переводит подключенные через этот слот SSD-накопители к числу быстрых систем хранения. Это позволяет нарастить объем внутреннего пространства для хранения данных до 825 Гбайт, из которых для игровых программ будет доступно 667,2 Гбайт.

PlayStation 5


Sony рекомендует геймерам выбирать для подключения через разъем M.2 твердотельные накопители PCIe 4.0 со скоростью последовательного чтения от 5500 Мбит/с и выше. В тоже время пока не все накопители, соответствующие этим требованиям, сертифицированы на совместимость с PS5.

Среди компаний, которые провели сертификацию, значится Seagate. Она подтвердила, что ее SSD-накопитель FireCuda 530 с емкостью от 500 Гбайт до 4 Тбайт совместим с PS5.

В то же время многочисленные модели компаний Corsair, Sabrent и Western Digital пока не входят в их число, хотя не уступают по своим характеристикам.

Sony отмечает также, что некоторые игры могут понижать производительность SSD-накопителей, подключенных через интерфейс M.2, однако деталей не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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