Компания Sony добавила поддержку слота M.2 к файловой системе PlayStation 5 через ранее выпущенное бета-обновление. Это позволяет теперь подключать через этот слот совместимый SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. При необходимости потребуется обновить систему хранения игрового устройства.
Добавление новой функции имеет важное значение для геймеров. PlayStation 5 позволяет устанавливать игры только на внутреннее хранилище, потому что внешнее хранилище подключается через более медленный интерфейс и не может гарантировать необходимой производительности для игр, как внутреннее хранилище.
Введение поддержки слота M.2 к файловой системе PlayStation 5 переводит подключенные через этот слот SSD-накопители к числу быстрых систем хранения. Это позволяет нарастить объем внутреннего пространства для хранения данных до 825 Гбайт, из которых для игровых программ будет доступно 667,2 Гбайт.
Sony рекомендует геймерам выбирать для подключения через разъем M.2 твердотельные накопители PCIe 4.0 со скоростью последовательного чтения от 5500 Мбит/с и выше. В тоже время пока не все накопители, соответствующие этим требованиям, сертифицированы на совместимость с PS5.
Среди компаний, которые провели сертификацию, значится Seagate. Она подтвердила, что ее SSD-накопитель FireCuda 530 с емкостью от 500 Гбайт до 4 Тбайт совместим с PS5.
В то же время многочисленные модели компаний Corsair, Sabrent и Western Digital пока не входят в их число, хотя не уступают по своим характеристикам.
Sony отмечает также, что некоторые игры могут понижать производительность SSD-накопителей, подключенных через интерфейс M.2, однако деталей не сообщается.