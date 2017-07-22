Apple столкнулась с резкими протестными настроениями в Китае, когда по ошибке ее система голосовой помощи Siri обнулила по ошибке победы китайских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Вместо ожидавшегося сообщения от Siri о 10 победах на Олимпиаде 2021, пользователи в Китае с изумлением узнали, что Китай даже не попал в число призеров, не завоевав ни одной золотой медали.
Инцидент произошел на этой неделе. Как сообщили многочисленные китайские пользователи через социальные сети, платформа Siri не смогла прочитать число завоеванных китайскими спортсменами золотых медалей на Олимпийских играх на текущий день, назвав только США, которая имела такой же набор медалей - 10 золотых, что и Китай. Была названа также Япония, которая завоевала 11 золотых медалей, и Россия с семью золотыми медалями. Назвать количество побед Китая искусственный интеллект Siri не захотел.
Узнав о вопиющей дискриминации, китайские пользователи социальных сетей начали загружать на Weibo видеоролики, демонстрирующие официальную золотую олимпийскую статистику. Они надеялись, что ИИ Siri увидит правильные цифры и изменит свой ответ. Но искусственный интеллект Siri отказался подчиниться и упорно не упоминал Китай среди победителей.
Позднее Apple выступило с официальными разъяснениями. Американская компания сообщила, что проблема возникла из-за технических настроек, которые позволяли Siri озвучивать название только одной страны с определенным набором медалей. Если у двух стран оказывалось одинаковое количество золотых медалей, то Siri пропускала вторую команду, забыв о ее существовании.
Позднее проблема была устранена, и Siri смогла озвучить правильный счет для Китая.
В тоже время в стране остался осадок от случившегося. Многие стали высказывать предположения, что Apple могла сознательно пренебречь Китаем из-за продолжающейся напряженности, связанной с использованием технологий и торговлей.
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