Российские компании «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» (НТЦ ИТ РОСА) и «Байкал Электроникс» объявили об успешном завершении серии испытаний на совместимости десктопной ОС Rosa Enterprise Desktop X5 и процессорной платформы Baikal-M.
Полученные результаты проведенной инженерами серии испытаний подтвердили работоспособность тестовой системы на ряде отобранных тестовых программ.
В тестовый пакет вошли операционная система Debian 9.3, веб-браузер Chromium и GNOME Web, а также широкий набор тестов.
Тестовый пакет для детального исследования совместимости программной и аппаратной платформ охватывал: синтетический тест на производительность целочисленных вычислений CoreMark; утилиту оценки производительности операций копирования Stream; тест на производительность по операциям с плавающей точкой HPLinpack; тест на проверку задержек при чтении из различных участков кэша памяти LMbench; тест на производительность графической подсистемы glmark2; набор тестов оценки производительности аппаратных компонентов компьютера Phoronix Test Suite; тест на скорость сжатия и сраспаковки при архивации 7-Zip benchmark; тест на производительность работы с базой данных pgbench for PostgreSQL; тест на поддержку скриптовых команд в браузерах Octane; набор тестов на определение производительности JS-сценариев sunspider.
Проведённые инженерами испытания подтвердили, что ОС Rosa Enterprise Desktop X5 обеспечивает корректную работу на микропроцессоре Baikal-M с использованием полного набора высокоскоростных интерфейсов: PCIe, Ethernet, SATA, HDMI 2.0, USB 3.0.
Baikal-M - это отечественная система на кристалле с 8 вычислительными ядрами ARM Cortex-A57 и 8-ядерным модулем графической поддержки Mali-T628. ОС Rosa Enterprise Desktop X5 - это десктопная версия ОС разработки НТЦ ИТ РОСА с поддержкой десктопных аппаратных платформ и систем хранения данных.
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