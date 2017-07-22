Индийская компания Portronics объявила о выпуске фитнес-часов Portronics Kronos Beta Fitness, которые в несколько раз дешевле многих других моделей на рынке.
Portronics Kronos Beta Fitness имеет 1,28-дюймовый TFT-дисплей круглой формы, на который может быть установлен понравившийся циферблат. На выбор предлагается более 100 возможных вариантов. Если пользователю не подходит ни один из них, то можно загрузить собственную картинку и создать из нее уникальный циферблат.
В набор встроенных инструментов входят разнообразные датчики: отслеживание частоты сердечных сокращений и артериального давления, контроль различных режимов активных спортивных упражнений, включая бег на открытом воздухе, ходьбу на улице, бег и ходьбу в помещении, пеший туризм, степпер, катание на велосипеде на открытом воздухе, велотренажер, эллиптический тренажер и гребной тренажер - всего доступно 10 различных вариантов контроля.
Объем памяти часов Portronics Kronos Beta Fitness составляет 512 Мбайт. Этого объема достаточно, чтобы вместить до 300 музыкальных композиций. Срок службы батареи рассчитан на 7 дней активной работы без подзарядки.
Часы предоставляют защиту от попадания влаги и грязи, обеспечивая степень влаго- и пылезащиты уровня IP68. Они стоят около 55 долларов (4000 руб.)
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