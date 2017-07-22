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Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем

02 августа 2021, 11:32




Компания GIGABYTE добавила в свою продуктовую линейку блок питания AORUS P1200W флагманского уровня. Его отличительной особенностью стал 4-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей, где может выводиться статистика различных параметров питания в реальном времени: входное напряжение, потребляемая мощность, температура и т.д.

Новая модель входит в серию AORUS P-series. Из названия понятно, что номинальная мощность составляет 1200 Вт, что само по себе является ярким аргументом для привлечения внимания к этому устройству.

Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем


Тем не менее, эксперты выделяют в первую очередь «дизайнерское решение», позволяющее вести «прямую видеотрансляцию». Выбор не ограничен только встроенным набором доступных параметров для показа, устройство позволяет подключать дополнительное ПО через внутренний USB-разъем, что позволяет пользователю модернизировать блок питания и обеспечить вывод на экран того, что он считает наиболее важным для себя.

Блок питания AORUS P1200W использует одну шину питания +12 В. По своей эффективности он соответствует уровню 80 Plus Platinum.

В состав устройства входит модуль APFC (Active Power Factor Correction, Active PFC) для активной коррекции коэффициента выводимой мощности. Имеется также переключатель DC-to-DC, позволяющий осуществлять питание устройств с отличными от стандартных характеристиками.

Модель AORUS P1200W имеет полностью модульную кабельную разводку и полностью выстроена на базе японских конденсаторов - для блоков питания это считается эталоном качества и обеспечивает наиболее высокий уровень электрической защиты.

Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем


Устройство оснащено 140-миллиметровым вентилятором на сдвоенной паре шарикоподшипников. При умеренной нагрузке менее 240 Вт происходит полное отключение вентилятора, что делает модель бесшумной на малых мощностях. При повышении нагрузки до 720 Вт скорость вращения не превышает 20% от номинала, что также гарантирует низкий уровень фонового шума.

Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем


В блоке питания AORUS P1200W предусмотрен полный набор разъемов: 24-контактный ATX, два 4+4-контактных EPS, десять 6+2-контактных разъемов PCIe, 16 разъемов питания SATA и четыре Molex.

Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем


Цена устройства пока не раскрыта.

Анонс GIGABYTE AORUS P1200W: блок питания флагманского уровня со встроенным ЖК-дисплеем




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