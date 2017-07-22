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Xiaomi готовит универсальный пауэрбанк Mi Power Bank Hypersonic 20000 мАч (50 Вт)

02 августа 2021, 11:41




Компания Xiaomi запустила новый проект на собственной платформе краудфандинга для сбора средств на выпуск универсальной модели пауэрбанка Mi Power Bank Hypersonic 20000mAh (50W). Блок обладает емкостью 20000 мАч и предоставляет питание с гарантированной мощностью зарядки.

Новый пауэрбанк имеет входной разъем с мощностью питания до 45 Вт и выходной разъем на 50 Вт для зарядки смартфонов и ноутбуков. Помимо этого, предусмотрены еще три других варианта подключения: два порта USB-A и порт USB-C. Эти разъемы будут поддерживать зарядку слаботочных устройств.

пауэрбанк Mi Power Bank Hypersonic 20000 мАч (50 Вт)


В компании отмечают, что новый пауэрбанк сможет полностью зарядить ноутбука Lenovo L480 за 2 часа 27 минут, а Mi 11X Pro - за 1 час 5 минут.

Пауэрбанк Mi Power Bank Hypersonic 20000mAh оснащен литиево-полимерными батареями с интеллектуальной 16-параметрической аппаратной защитой. Предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки по току во время быстрой зарядки, имеется умный контроль температуры устройства и пр.

Xiaomi Mi Power Bank Hypersonic 20000mAh (50 Вт) стоит около 55 долларов (4000 руб.).




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