В сети появляются новые утечки о возможностях смартфонов флагманской линейки Samsung Galaxy S22, выпуск которой ожидается в начале 2022 года. Судя по последней из них, в устройствах серии Galaxy S22, а также в ряде других моделей сторонних производителей появится 50-мегапиксельный датчик RGBW.
Эту новость косвенно подтвердил другой популярный поставщик слухов, известный как Ice Universe. Он сообщил, что новый флагман Samsung оснастят 200-мегапиксельным сенсором и 50-мегапиксельным датчиком RGBW.
Компания Samsung ранее уже подтверждала, что ведет разработки камеры с «очень высоким разрешением»; позднее оно было подтверждено как «200 Мп». Поскольку ранее сообщалось, что топовый Galaxy S22 Ultra сохранит нынешний 108-мегапиксельный сенсор, то информация о разработке 200-мегапиксельного сенсора вызвала у многих вопросы.
Позднее стало известно, что датчик на 200 Мп будет производиться в сотрудничестве с японской компанией Olympus, и именно этот сенсор получит пока не анонсированный Galaxy S22 Ultra. Он станет частью конфигурации из пяти камер смартфона.
В этой связи упоминаются другие разработки Samsung. Так, недавно компания анонсировала датчик ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп, имеющий использующий самые маленьким в мире пиксели размером 0,64 мкм. В феврале компания представила 50-мегапиксельный датчик ISOCELL GN2 размером 1/1,12 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм.
Упоминание о создании 50-мегапиксельного датчика RGBW может быть связано с параллелями, по которым шло недавнее развитие телевизоров 4K. Там помимо панелей с «истинным» разрешением 4K также выпускались панели с псевдо 4K, имеющих пиксели RGBW. Если поместить рядом квази-4К телевизор RGBW LED и полный RGB 4K UHD ТВ, то каждый заметит пониженное качество картинки у RGBW-модели. Однако RGBW-панели значительно дешевле в производстве, чем RGB. Это может объяснить причину, почему Samsung хочет проделать аналогичный «трюк» и со смартфонами.
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