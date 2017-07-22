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Все Android-смартфоны 10-летней давности перестанут работать с 27 сентября 2021 года

02 августа 2021, 14:29




Компания Google объявила, что, начиная с 27 сентября 2021 года, все устройства, работающие под управлением Android 2.3.7 (Gingerbread) или даже более старой версии ОС, потеряют возможность входа в свой аккаунт Google. Поскольку при их первой загрузке им предлагалось использовать именно аккаунт Google для регистрации, это означает, что владельцы таких гаджетов не смогут пользоваться не только сервисами Google, но и своим смартфоном.

Android-телефоны 10-летней давности


Мобильная операционная система Android 2.3.7 была выпущена 21 сентября 2011 года. Если перечислить только аппараты линейки Samsung Galaxy, «попавших в проблему», то их окажется совсем немало: Galaxy S, Galaxy 3, Galaxy 5, Galaxy Epic 4G, Galaxy Mini, Galaxy Pop, Galaxy M Pro, Galaxy Y Pro, Galaxy S II и Galaxy Tab.

Даже если позднее смартфон был перерегистрирован на другой аккаунт и пользователям удастся загрузить ОС, возможно, путем путем полной перезагрузки с удалением всех накопленных данных, скорее всего, такой смартфон будет «заведен» только частично. Он получит доступ только к некоторым службам Google, причем через веб-браузер.

В своем официальном форуме компания Google официально сообщила следующее: «В рамках постоянно проводимых работ по обеспечению безопасности пользователей Google больше не будет давать разрешения на вход для устройств, работающих под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии, начиная с 27 сентября 2021 года». Если пользователю удастся войти в свою учетную запись после 27 сентября, то он будет получать сообщения об ошибочном вводе имени пользователя или пароля при попытке использования продуктов и служб Google, таких как Gmail, YouTube и Maps.

Одна только компания Samsung до 2012 года продала миллионы устройств Galaxy под управлением ОС Android, версии которой попадают под новое ограничение Google. Есть высокая вероятность того, что еще остались пользователи, которые пользуются этими устройствами до сих пор. Они серьезно пострадают от сделанного Google шага.

Со своей стороны, Google рекомендует обновить программное обеспечение на таких устройствах (если возможно), перейти на устройство с более свежим программным обеспечением или использовать веб-браузер для доступа к службам Google.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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